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Туризм

Карнавал цветения апельсина стартовал в Турции

В провинции Адана стартовал Международный карнавал цветения апельсина, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 08:48 Фото: Facebook/AnadoluAgencyRussia
5 апреля в турецкой провинции Адане стартовал 13-й Международный карнавал цветения апельсина, сообщает Zakon.kz.

Карнавал под девизом "Дети мира" начался с различных мероприятий, передает агентство "Анадолу" на своей странице в Facebook. По улицам южного города прошло яркое костюмированное шествие, а в центральном парке был организован концерт.

Фото: Facebook/AnadoluAgencyRussia

Одним из главных событий "Цветка апельсина" стало открытие художественной выставки наследия знаменитого Пабло Пикассо. Организаторы карнавала объявили также фотомарафон, который определит лучшие кадры культурных мероприятий с участием десятков тысяч жителей и гостей Аданы.

Фото: Facebook/AnadoluAgencyRussia

Театральные и спортивные мероприятия, выставки и концерты в 50 различных точках Аданы продлятся до 13 апреля.

Фото: Facebook/AnadoluAgencyRussia

С 1 апреля в Турции запустили новые правила для онлайн-торговли.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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