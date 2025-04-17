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Туризм

Джей Ло в Астане: турфирмы предлагают фанатам певицы экскурсию по Алматы и Алматинской области

Монумент Независимости Казахстана, монумент независимости РК, символ независимости, площадь Республики, Золотой Человек, Центральный Государственный музей РК, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 07:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Зарубежные туристические фирмы предлагают поклонникам Дженнифер Лопес из СНГ воспользоваться концертом и посетить туристические места города Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

На фоне обсуждения концерта певица репостнула в соцсетях танцевальный ролик казахстанских поклонниц, снятый на фоне монумента "Байтерек" в Астане. Юные жительницы столицы исполнили танец под один из хитов Джей Ло и сопроводили видео отсылкой к предстоящему выступлению артистки.

Оказалось, что турфирмы, которые специализируются на концертах мировых звезд тоже не дремлют. Они успешно скупили билеты и теперь продают их вместе с туром по городу Алматы и Алматинской области.

"Наше путешествие начнется в солнечном Алматы. Мы окунемся в атмосферу шумных базаров, взлетим на канатных дорогах над горными склонами и увидим изумрудные воды озер Кольсай и Кайынды. Завершим день у потрясающего Чарынского каньона – "маленького Гранд-Каньона" Азии", – завлекает турфирма фанатов Джей Ло на своей странице в Instagram.

Затем, по словам туроператоров, фанаты певицы отправятся в Астану. В лучших традициях маркетинга, столицу Казахстана они назвали "футуристичной".

"Сверхсовременные небоскребы, культовые символы города и главное событие поездки – живое выступление иконы мировой сцены Jennifer Lopez", – продолжили агитировать состоятельных поклонников туроператоры.

Свои услуги при такой программе турфирма оценила в 1420 долларов, а предоплату в 700.

В комментариях к публикациям активизировались и другие перекупщики или возможно мошенники, которые наперебой стали предлагать билеты на концерт Джей Ло. Если взять казахстанских Instagram-пользователей, то они в очередной раз убедились, что высокая стоимость билетов была рассчитана на поклонников певицы из стран СНГ.

Ведь по мнению специалистов шоу-бизнеса, звезда подстраховалась и не рискнула выступать в России. Тогда ей предложили географически оптимальный вариант, который во всех отношениях очень удобен для российских поклонников певицы.

В самой же Америке певицу не особо жалуют по двум причинам. Сначала ее осудили за возвращение к Бену Аффлеку. Сейчас, в условиях политики Трампа, Джей Ло упрекают за то, что летом 2022 года на концерте певица объявила, что ее наследница Эмма теперь небинарная персона и к ней надо обращаться "они".

Недавно к поклонникам Джей Ло обратился директор Ticketon.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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