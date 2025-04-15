Дженнифер Лопес приятно шокировала казахстанцев

Фото: Instagram/onthejlo

В ночь на 15 апреля 2025 года известная американская певица Дженнифер Лопес, которая летом выступит с концертом в Астане, в Instagram-Stories репостнула записанное на фоне монумента "Байтерек" видео, сообщает Zakon.kz.

Репост ролика, где юные жительницы Астаны зажигательно танцуют под хиты Джей Ло, 55-летняя звезда сопроводила хэштегом #JLoLiveIn2025. Фото: Instagram/jlo Оказалось, авторами ролика являются воспитанники одного из столичных студий творчества. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАНЦЫ • РИСОВАНИЕ • ВОКАЛ • ГИМНАСТИКА • ТХЭКВОНДО 📍АСТАНА (@dreamway.dc) "Джей Ло, Астана ждет тебя!" – говорится под танцевальной публикацией. Лопес приятно шокировала пользователей Казнета тем, что репостнула к себе в соцсети танец юных поклонниц: "Вы у Джей Ло в Stories, супер".

"JLo репостнула. Поздравляю, девочки".

"О боги, я от самой Джей Ло увидела этот шедевр".

"Молодцы, девочки! Так креативненько и у JLO в Stories".

"Тот случай, когда благодаря JLo узнаешь о вас, девочки".

"Открываешь Stories JLo и видишь Байтерек. Поздравляю, девочки".

"Было бы классно, если бы они станцевали вместе с Джей Ло на "Астана Арена".

"Прикиньте! Я в шоке! Со Stories JLo видишь Байтерек! Это так круто! Желаю выступить девчатам на концерте у JLo". Материал по теме Звезда в шоке: к поклонникам Джей Ло обратился директор Ticketon Дженнифер Лопес впервые выступит в Казахстане в рамках своего мирового тура Up All Night. Концерт состоится 1 августа 2025 года на Astana Arena.

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