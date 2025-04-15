#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
518.21
590.09
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
518.21
590.09
6.3
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес приятно шокировала казахстанцев

Дженнифер Лопес приятно шокировала казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 11:18 Фото: Instagram/onthejlo
В ночь на 15 апреля 2025 года известная американская певица Дженнифер Лопес, которая летом выступит с концертом в Астане, в Instagram-Stories репостнула записанное на фоне монумента "Байтерек" видео, сообщает Zakon.kz.

Репост ролика, где юные жительницы Астаны зажигательно танцуют под хиты Джей Ло, 55-летняя звезда сопроводила хэштегом #JLoLiveIn2025.

Фото: Instagram/jlo

Оказалось, авторами ролика являются воспитанники одного из столичных студий творчества.

"Джей Ло, Астана ждет тебя!" – говорится под танцевальной публикацией.

Лопес приятно шокировала пользователей Казнета тем, что репостнула к себе в соцсети танец юных поклонниц:

  • "Вы у Джей Ло в Stories, супер".
  • "JLo репостнула. Поздравляю, девочки".
  • "О боги, я от самой Джей Ло увидела этот шедевр".
  • "Молодцы, девочки! Так креативненько и у JLO в Stories".
  • "Тот случай, когда благодаря JLo узнаешь о вас, девочки".
  • "Открываешь Stories JLo и видишь Байтерек. Поздравляю, девочки".
  • "Было бы классно, если бы они станцевали вместе с Джей Ло на "Астана Арена".
  • "Прикиньте! Я в шоке! Со Stories JLo видишь Байтерек! Это так круто! Желаю выступить девчатам на концерте у JLo".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 11:18
Звезда в шоке: к поклонникам Джей Ло обратился директор Ticketon

Дженнифер Лопес впервые выступит в Казахстане в рамках своего мирового тура Up All Night. Концерт состоится 1 августа 2025 года на Astana Arena.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: