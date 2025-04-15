Дженнифер Лопес приятно шокировала казахстанцев
Фото: Instagram/onthejlo
В ночь на 15 апреля 2025 года известная американская певица Дженнифер Лопес, которая летом выступит с концертом в Астане, в Instagram-Stories репостнула записанное на фоне монумента "Байтерек" видео, сообщает Zakon.kz.
Репост ролика, где юные жительницы Астаны зажигательно танцуют под хиты Джей Ло, 55-летняя звезда сопроводила хэштегом #JLoLiveIn2025.
Фото: Instagram/jlo
Оказалось, авторами ролика являются воспитанники одного из столичных студий творчества.
"Джей Ло, Астана ждет тебя!" – говорится под танцевальной публикацией.
Лопес приятно шокировала пользователей Казнета тем, что репостнула к себе в соцсети танец юных поклонниц:
- "Вы у Джей Ло в Stories, супер".
- "JLo репостнула. Поздравляю, девочки".
- "О боги, я от самой Джей Ло увидела этот шедевр".
- "Молодцы, девочки! Так креативненько и у JLO в Stories".
- "Тот случай, когда благодаря JLo узнаешь о вас, девочки".
- "Открываешь Stories JLo и видишь Байтерек. Поздравляю, девочки".
- "Было бы классно, если бы они станцевали вместе с Джей Ло на "Астана Арена".
- "Прикиньте! Я в шоке! Со Stories JLo видишь Байтерек! Это так круто! Желаю выступить девчатам на концерте у JLo".
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Дженнифер Лопес впервые выступит в Казахстане в рамках своего мирового тура Up All Night. Концерт состоится 1 августа 2025 года на Astana Arena.
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