Квадробер из Японии вынужден закрыть свой зоопарк

Человек-собака хочет закрыть свой зоопарк в Японии, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году мужчина под псевдонимом Токо заказал костюм колли, заплатив за него 14 тыс. долларов. С тех пор он выпустил более 30 роликов, в которых предстает в этом образе. Затем, у него появился новый приятель, который переодевается в реалистичный костюм аляскинского маламута.

Несколько лет назад Токо открыл зоопарк "Токотоко" для людей, которые любят переодеваться в костюмы животных. Но его детище не пользуется популярностью ни среди туристов, ни у местных жителей.

"Если вас беспокоят жизненные проблемы, пожалуйста, сделайте бронирование!" – написал на днях Токо в социальных сетях, призывая публику прийти в зоопарк.

Также в японском городе Кунисаки открылся аэропорт, который в ближайшие полгода будет называться Hello Kitty.