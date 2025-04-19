Квадробер из Японии вынужден закрыть свой зоопарк
Фото: Х/toco_eevee
Человек-собака хочет закрыть свой зоопарк в Японии, сообщает Zakon.kz.
В 2023 году мужчина под псевдонимом Токо заказал костюм колли, заплатив за него 14 тыс. долларов. С тех пор он выпустил более 30 роликов, в которых предстает в этом образе. Затем, у него появился новый приятель, который переодевается в реалистичный костюм аляскинского маламута.
Несколько лет назад Токо открыл зоопарк "Токотоко" для людей, которые любят переодеваться в костюмы животных. Но его детище не пользуется популярностью ни среди туристов, ни у местных жителей.
"Если вас беспокоят жизненные проблемы, пожалуйста, сделайте бронирование!" – написал на днях Токо в социальных сетях, призывая публику прийти в зоопарк.
「動物になれる動物園」が閉鎖の危機！— トコ（Toco） (@toco_eevee) April 16, 2025
という報道がなされてますが、今の所閉鎖の予定はありません！
ですが、予約の勢いに陰りが出てきたのは事実ですので、色々方策考えていきます！
とことこ動物園に共感いただける方、応援よろしくお願いします！ pic.twitter.com/12dULTLfmS
Также в японском городе Кунисаки открылся аэропорт, который в ближайшие полгода будет называться Hello Kitty.
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