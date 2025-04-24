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Общество

На Алматы надвигается жара

Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 16:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Жителей трех крупнейших городов Казахстана ждет потепление. Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", с 25 по 27 апреля 2025 года в Астане, несмотря на дожди температура поднимется до 27 градусов. В Алматы осадков не ожидается. В Шымкенте же и вовсе прогнозируют 33 градуса, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 25 апреля: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Днем ветер может подняться до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9, днем 24-26 тепла.
  • 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра – 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, днем 25-27 тепла.
  • 27 апреля: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, днем град. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью 14-16, днем 22-24 тепла.

Прогноз погоды по Алматы

  • 25 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 7-9, днем 20-22 тепла.
  • 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 9-11, днем 23-25 тепла.
  • 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14, днем 27-29 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 25 апреля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра – до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 28-30 тепла.
  • 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 29-31 тепла.
  • 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепла.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 16:00
Заморозки до -6°C и грозы в ближайшие дни охватят Казахстан

Ранее синоптики предупреждали о непогоде в Астане и 14 регионах страны. Подробнее читайте тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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