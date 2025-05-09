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Туризм

Бразильские города массово заселили скорпионы

Земля, существо, яд, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 02:20 Фото: pexels
Скорпионы "захватывают" бразильские города. Исследователи утверждают, что быстрый и незапланированный рост городов создает идеальные условия для процветания этих существ, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, в период с 2014 по 2023 год было зарегистрировано более 1,1 млн случаев укусов. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Public Health, с 2014 по 2023 год количество сообщений об укусах выросло на 155%.

Рост числа случаев вызван быстрой, незапланированной урбанизацией, например, фавелами, характеризующейся высокой плотностью застройки и плохой утилизацией отходов. Городские районы вторгаются в дикие места обитания, где уже живут скорпионы.

Особенно скорпионы любят канализацию. Некоторые виды скорпионов могут выживать без еды до 400 дней и способны размножаться без спаривания, что затрудняет борьбу с ними. Периоды интенсивных осадков и засухи также способствуют их процветанию, поскольку они адаптировались к теплой и влажной среде.

За 2024 год скорпионы стали причиной почти 200 тыс. укусов и 133 смертей в Бразилии. В общей сложности исследователи прогнозируют 2 млн новых случаев между 2025 и 2033 годами.

Ранее мы писали, что двухметровая акула напугала туристов на побережье турецкой Антальи.

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Аксинья Титова
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