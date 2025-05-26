Казахстанцам, планирующим путешествия по Европе и Азии, сообщили хорошую новость

В Шымкенте состоялось торжественное открытие прямых рейсов в Германию, Венгрию, КНР, Южную Корею, Египет, передает корреспондент Zakon.kz.

Хорошую новость 26 мая 2025 года сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта РК.

С 27 мая:

Шымкент – Мюнхен, 2 раза в неделю по вторникам и четвергам.

Шымкент – Будапешт, 2 раза в неделю по вторникам и субботам.

С 29 мая:

Шымкент – Шанхай, 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Шымкент – Сеул, 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Шымкент – Каир, 1 раз в неделю по четвергам. С 24 июня 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Со 2 июля:

Шымкент – Сиань, 2 раза в неделю по средам и субботам.

С 4 июля:

Шымкент – Урумчи, 2 раза в неделю по вторникам и пятницам.

В ведомстве уточнили, что рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 737.

"Открывшиеся прямые рейсы в Европу и Азию – это очередной этап развития маршрутных сетей, которые повысят деловую активность и торгово-экономические связи региона и республики, кроме того, расширение географии полетов послужит основой для развития въездного туризма и развития инфраструктуры региона", – считают в пресс-службе КГА.

20 мая 2025 года в Министерстве транспорта Казахстана заявили, что в сезон каникул и отпусков до озера Алаколь будут запущены дополнительные вагоны и авиарейсы по доступным ценам.