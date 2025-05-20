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Общество

Хорошую новость сообщили казахстанцам, желающим провести отпуск на Алаколе

Хорошую новость сообщили казахстанцам, желающим провести отпуск на Алаколе, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 12:00 Фото: primeminister.kz
В Министерстве транспорта Казахстана сегодня, 20 мая 2025 года, заявили, что в сезон каникул и отпусков до озера Алаколь будут запущены дополнительные вагоны и авиарейсы по доступным ценам, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала ведомства:

"В летний период у казахстанцев будет возможность добраться до уникального озера Алаколь на самолете, поезде или авто".

Железнодорожный транспорт

В предстоящий летний период до курортной зоны Алаколь будет курсировать 13 железнодорожных маршрутов, из них 4 – круглогодичные, еще 9 – дополнительные.

Таким образом, поезда будут курсировать с Астаны, Алматы, Павлодара, Кызылорды, Семея, Оскемена и Актогая.

Алматы – Алаколь:

  1. № 207/208 "Алматы-2 – Жаланашколь" (2 раз в неделю);
  2. № 221/222 "Алматы-2 – Достык" (3 раза в неделю);
  3. № 211/212 "Алматы-2 – Достык" (по четным дням в июне – июле, по нечетным в августе);
  4. № 337/338 "Алматы-2 – Достык" (3 раза в неделю);
  5. № 21/6941/6942/22 "Алматы-1 – Достык" (по четным дням).

Астана – Алаколь:

  1. № 54/53 "Нурлы жол – Достык" (2 раза в неделю);
  2. № 254/253 "Нурлы жол – Достык" (2 раза в неделю);
  3. № 122/6942/6941/121 "Нурлы жол – Семей" (по четным дням).

Другие маршруты:

  1. № 31/6942/6941/32 "Павлодар – Достык" (по четным дням);
  2. № 21/6942/6941/22 "Кызылорда – Достык" (по нечетным дням);
  3. № 457/458 "Семей – Достык" (по нечетным дням);
  4. № 459/460 "Оскемен – Достык" (нечетным дням);
  5. № 6941/6942 "Актогай – Достык" (ежедневно).

Авиасообщение

С 1 июня 2025 года казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнять субсидируемые рейсы до города Урджар, который находится недалеко от озера Алаколь.

Между столицей и Урджаром, а также Алматы и Урджаром будет выполняться по 6 рейсов в неделю. Стоимость билета по направлению Астана – Урджар в один конец – 16 тыс. тенге, а Алматы – Урджар в один конец обойдется в 14 тыс. тенге.

Также прорабатывается вопрос запуска в летний период субсидируемых авиарейсов до города Ушарал.

Автомобильный транспорт

Подъезд к озеру Алаколь осуществляется по единому маршруту – автодороге "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" (768 км), полностью покрытой новым асфальтом:

  • С юга, со стороны области Жетысу, удобный подъезд идет через Ушарал и далее по дороге "Ушарал – Достык" (180 км) вдоль южного берега озера.
  • С севера, из области Абай, подъезд возможен через дорогу "Таскескен – Бахты" до села Маканчи (133 км), затем по направлению "Маканчи – Жаланашколь" к северному побережью.

По всем автодорагам республиканского значения, ведущим к озеру Алаколь, обеспечен комфортный проезд с новым асфальтобетонным покрытием.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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