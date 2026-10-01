Япония ужесточает требования к иностранцам

Агентство иммиграционных служб Японии объявило о планах пересмотреть правила предоставления постоянного вида на жительство, ужесточив требования, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Mainichi, теперь многие иностранные граждане, которые решили жить в Японии могут лишиться этой возможности. Власти страны планируют увеличить плату за получение постоянного вида на жительство в 20 раз, с 10 000 иен (около 28 тыс. тенге) до 200 000 иен (около 560 тыс. тенге). А вот сумма капитала, необходимая для получения статуса резидента в качестве предпринимателя, увеличится в шесть раз и теперь составит не менее 30 миллионов иен (84 млн тенге).

Кроме того, в поправку будет внесено требование о том, чтобы будущая пенсия была сопоставима с той, которую получал бы человек, вносивший взносы в пенсионную систему сотрудников в течение 30 лет при таком уровне дохода.

По состоянию на конец 2025 года более 940 000 человек в Японии имели статус постоянного жителя. Постоянные жители составляют самую многочисленную группу среди более чем 4,12 миллиона иностранных граждан, проживающих в Японии.

Люди, получившие постоянный вид на жительство, могут жить в стране неограниченное время и свободно выбирать профессию. Им становится проще получить жилищный кредит, что позволяет планировать будущее. Многие люди годами работали в Японии, чтобы получить этот статус.

Страны Европейского союза также готовят новые меры из-за наплыва мигрантов. В нескольких странах даже планируется создать так называемые центры возврата мигрантов.

