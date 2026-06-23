#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+33°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+33°
$
485.95
565.74
6.83
Туризм

Туристка из России вернулась из отпуска в Таиланде со смертельно опасной инфекцией

оказание медицинской помощи, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 14:14 Фото: pexels
Туристка из России в Таиланде съездила на популярные экскурсии и попала в больницу в тяжелом состоянии с мелиоидозом, сообщает Zakon.kz.

Мелиоидоз (болезнь Уитмора) – это опасная тропическая бактериальная инфекция. Ее вызывает грамотрицательная палочка Burkholderia pseudomallei, которая обитает во влажной почве и воде (особенно в странах Юго-Восточной Азии и Северной Австралии). Болезнь протекает крайне тяжело и требует срочного медицинского вмешательства. Коварность инфекции – в сложности диагностики и высоком риске летального исхода, если лечение не начато вовремя.

По данным Роспотребнадзора, во время отдыха россиянка вела активный образ жизни и посещала массовые экскурсии, включая слоновью ферму.

"В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда, где она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. В настоящее время она госпитализирована в тяжелом состоянии", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы избежать подобных рисков, туристам рекомендуют внимательно проверять программы отдыха, особенно если речь об экзотическом отпуске в Азии.

"Мелиоидоз относится к категории особо опасных инфекций из-за высокой летальности. Бактерия Burkholderia pseudomallei обитает в почве и застойной воде. Заражение часто происходит через микротравмы на коже, поэтому ходить босиком по влажной земле или купаться в непроточных водоемах в Таиланде категорически не рекомендуется", – предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Болезнь может маскироваться под обычную простуду или пневмонию, но ее течение значительно тяжелее. Основные признаки включают резкий скачок температуры, мышечные боли, кашель с поражением легких и образование гнойников во внутренних органах.

Инфекция попадает в организм не только через раны, но и при вдыхании пыли или употреблении загрязненной воды. Риск возрастает в сезон дождей, когда бактерии вымываются на поверхность почвы. Для тех, кто выбирает отдых в странах Азии, правила гигиены должны стать приоритетом. Важно использовать только бутилированную воду и избегать контакта с животными на несертифицированных фермах.

Ранее Таиланд усилил карантинные и медицинские проверки для прибывающих иностранцев из-за вируса Эболы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
кот
17:19, 18 февраля 2026
Туристка погладила кота в Таиланде и угодила в больницу
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы
15:10, 17 июня 2025
Женщина вернулась из Таиланда с червем, поселившимся в ее ноге
В Таиланде на прогулочном судне сгорела женщина
04:04, 18 марта 2025
В туалете корабля в Таиланде сгорела туристка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Баскетбольная &quot;Астана&quot; официально вернулась в Единую лигу ВТБ
15:25, Сегодня
Баскетбольная "Астана" официально вернулась в Единую лигу ВТБ
Назым Кызайбай
15:02, Сегодня
Эксперт Робинсон поставил Кызайбай выше узбекского чемпиона ОИ Халокова на Кубке мира
Определились соперники &quot;Сабаха&quot;, за который выступает Покатилов на УТС в Австрии
14:43, Сегодня
Определились соперники "Сабаха", за который выступает Покатилов на УТС в Австрии
Сборная Казахстана вышла в финал чемпионата Азии по фехтованию
14:26, Сегодня
Сборная Казахстана вышла в финал чемпионата Азии по фехтованию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: