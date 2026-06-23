Туристка из России вернулась из отпуска в Таиланде со смертельно опасной инфекцией

Туристка из России в Таиланде съездила на популярные экскурсии и попала в больницу в тяжелом состоянии с мелиоидозом, сообщает Zakon.kz.

Мелиоидоз (болезнь Уитмора) – это опасная тропическая бактериальная инфекция. Ее вызывает грамотрицательная палочка Burkholderia pseudomallei, которая обитает во влажной почве и воде (особенно в странах Юго-Восточной Азии и Северной Австралии). Болезнь протекает крайне тяжело и требует срочного медицинского вмешательства. Коварность инфекции – в сложности диагностики и высоком риске летального исхода, если лечение не начато вовремя.

По данным Роспотребнадзора, во время отдыха россиянка вела активный образ жизни и посещала массовые экскурсии, включая слоновью ферму.

"В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда, где она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. В настоящее время она госпитализирована в тяжелом состоянии", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы избежать подобных рисков, туристам рекомендуют внимательно проверять программы отдыха, особенно если речь об экзотическом отпуске в Азии.

"Мелиоидоз относится к категории особо опасных инфекций из-за высокой летальности. Бактерия Burkholderia pseudomallei обитает в почве и застойной воде. Заражение часто происходит через микротравмы на коже, поэтому ходить босиком по влажной земле или купаться в непроточных водоемах в Таиланде категорически не рекомендуется", – предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Болезнь может маскироваться под обычную простуду или пневмонию, но ее течение значительно тяжелее. Основные признаки включают резкий скачок температуры, мышечные боли, кашель с поражением легких и образование гнойников во внутренних органах.

Инфекция попадает в организм не только через раны, но и при вдыхании пыли или употреблении загрязненной воды. Риск возрастает в сезон дождей, когда бактерии вымываются на поверхность почвы. Для тех, кто выбирает отдых в странах Азии, правила гигиены должны стать приоритетом. Важно использовать только бутилированную воду и избегать контакта с животными на несертифицированных фермах.

Ранее Таиланд усилил карантинные и медицинские проверки для прибывающих иностранцев из-за вируса Эболы.