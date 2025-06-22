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Туризм

Кошка, которая гуляет сама по себе: выходит путеводитель по уличным котам со всего мира

19 августа выходит книга об уличных кошках мира, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 07:33 Фото: pixabay
19 августа в США выходит книга "Уличные кошки и где их искать", сообщает Zakon.kz.

По данным The Washington Post, Джефф Богл из Филадельфии несколько лет ездил по разным странам и искал уличных котов. Свой опыт он собрал в новой книге "Уличные кошки и где их искать".

Фото: hachettebookgroup

По словам автора, книга объединила два его увлечения – кошек и путешествия. Идея появилась после поездки в Стамбул: тогда он вернулся с тысячами фотографий котов. Позже он отобрал более 20 мест в США, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где можно встретить уличных животных.

Богл посвятил книгу своей кошке Тилли, с которой жил в молодости. Она, по его словам, научила останавливаться и замечать простые вещи. Он считает, что коты помогают замедлиться в поездках.

В путеводитель вошли не только описания локаций, но и тематические места:

  • кошачьи кафе и музеи;
  • фестиваль кошек в Бельгии;
  • гостиницы, где живут известные коты.

Отдельная глава посвящена правилам общения с животными. Автор советует не трогать кота сразу, а сначала присесть, протянуть руку и дать ей обнюхать. Он признался, что единственный раз нарушил это правило и получил царапину.

В Литве охотники отказались убивать медведицу, которая несколько дней бродила по улицам Вильнюса.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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