Кошка, которая гуляет сама по себе: выходит путеводитель по уличным котам со всего мира

19 августа в США выходит книга "Уличные кошки и где их искать", сообщает Zakon.kz.

По данным The Washington Post, Джефф Богл из Филадельфии несколько лет ездил по разным странам и искал уличных котов. Свой опыт он собрал в новой книге "Уличные кошки и где их искать".

Фото: hachettebookgroup

По словам автора, книга объединила два его увлечения – кошек и путешествия. Идея появилась после поездки в Стамбул: тогда он вернулся с тысячами фотографий котов. Позже он отобрал более 20 мест в США, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где можно встретить уличных животных.

Богл посвятил книгу своей кошке Тилли, с которой жил в молодости. Она, по его словам, научила останавливаться и замечать простые вещи. Он считает, что коты помогают замедлиться в поездках.

В путеводитель вошли не только описания локаций, но и тематические места:

кошачьи кафе и музеи;

фестиваль кошек в Бельгии;

гостиницы, где живут известные коты.

Отдельная глава посвящена правилам общения с животными. Автор советует не трогать кота сразу, а сначала присесть, протянуть руку и дать ей обнюхать. Он признался, что единственный раз нарушил это правило и получил царапину.

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