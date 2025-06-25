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Туризм

От Чарына до Тадж-Махала: туристический форум объединил культуры и интересы бизнеса

От Чарына до Тадж-Махала, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 15:29 Фото: акимат Алматинской области
Алматинская область уверенно укрепляет свои позиции на мировой туристической карте.

В регионе прошел масштабный Индийско-Казахстанский туристический бизнес-форум, ставший не просто деловым мероприятием, а подлинным мостом между двумя странами, открывая путь к совместным маршрутам, инвестиционным проектам и культурному взаимодействию.

Инициаторами форума выступили Управление туризма Алматинской области и посольство Индии. Событие объединило более 200 участников из туристической отрасли, гостиничного и транспортного бизнеса, авиации и государственных структур Казахстана, Индии, США, Кыргызстана, Узбекистана и России.

"Алматинская область обладает уникальной природой и развивающейся туристической инфраструктурой. Озера Кольсай и Кайынды, Чарынский каньон, Тургеньский водопад, ущелья Каскелен становятся все более узнаваемыми за пределами страны. Только за прошлый год поток туристов из Индии удвоился", – сообщил руководитель областного управления туризма Куанышбек Мирамбекулы.

Программа форума была насыщенной: проходили деловые сессии, встречи в формате B2B, презентации туристических направлений и обсуждение логистических решений. Вместо ожидаемой сотни гостей приехало более 200 участников, включая свыше 70 представителей иностранных компаний.

Особое внимание участники уделили развитию авиасообщения. Сегодня между Индией и Казахстаном осуществляется 15 прямых рейсов в неделю, большинство – в Алматы. Представители авиакомпаний Air Astana, SCAT и Международного аэропорта Алматы подчеркнули готовность расширять направления и повышать транспортную доступность региона.

"Казахстан – для нас новое направление, но уже сейчас мы видим высокий интерес. Это страна с удивительной природой, безопасной средой и радушным приемом. Мы намерены активизировать сотрудничество, особенно по линии Алматинской области", – отметила Аканша Чотхари, представитель индийской туристической компании Travel.

Форум включал не только деловую, но и культурную программу. Выставочное пространство превратилось в этническую витрину Казахстана с национальными костюмами, изделиями ремесленников, сувенирами и блюдами традиционной кухни. Особое внимание привлекла курдская диаспора, организовавшая музыкально-танцевальное выступление прямо на площадке форума.

"Казахстан многогранен. Через ремесла, музыку, традиции мы хотим рассказать о себе. Это язык, понятный без слов", – отметил заместитель председателя АНК по Алматинской области Гамзе Гейдаров.

Среди участников форума не только признанные игроки рынка, но и начинающие предприниматели. Основатель Quick Travel Хаким Ма сообщил, что уже начал переговоры с индийскими коллегами по созданию совместных туров.

"Растущий поток студентов из Индии, наличие прямых рейсов и развитая логистика создают прочную основу для углубления партнерства. Алматы становится важным транзитным узлом не только в Казахстан, но и во всю Центральную Азию", – считает он.

По итогам 2024 года Алматинская область вошла в тройку лидеров страны по числу иностранных туристов: въездной поток вырос на 60% по сравнению с предыдущим годом. Такие инициативы, как Индийско-Казахстанский форум, доказывают: интерес к региону стабильно растет, а сотрудничество выходит на новый стратегический уровень.

Форум стал важным шагом на пути к укреплению международного сотрудничества и расширению туристических горизонтов Алматинской области.

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Айсулу Омарова
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