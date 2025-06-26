Северная Корея собирается привлечь туристов пляжным курортом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын официально открыл новый пляжный курорт в прибрежной туристической зоне Вонсан-Кальма – спустя шесть лет после запланированного завершения строительства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило KCNA, огромная туристическая зона, расположенная на восточном побережье Северной Кореи, является частью ключевого проекта, который Ким Чен Ын продвигал на протяжении многих лет с целью развития туризма в стране.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким с "большим удовлетворением" посетил церемонию открытия прибрежной туристической зоны Вонсан-Калма, добавив, что курорт может принять около 20 тыс. посетителей и что страна быстро построит больше крупных туристических зон.

Эта туристическая зона предлагает возможности для принятия солнечных ванн вдоль четырехкилометрового пляжа, различные виды спорта, развлечения, коммерческие услуги и услуги общественного питания, а также широкий выбор мест размещения круглый год.

Этот район уже давно является местом отдыха местных жителей, но Ким хотел превратить его в обширный туристический центр стоимостью в миллиард долларов, вдохновленный "туризмом в корейском стиле".

Туризм в Северной Корее не является отраслью, на которую распространяются санкции ООН, однако эта страна не сотрудничала ни с одним иностранным партнером при разработке проекта Вонсан из-за экономических санкций, введенных в связи с ее программами по созданию ядерного оружия.

Ранее стало известно, что город в Казахстане претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.