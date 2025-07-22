#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
531.96
622.45
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
531.96
622.45
6.79
Туризм

Пляжи Шардары благоустроили, туристам обещают комфорт и качественный отдых в Туркестане

Туркестан, туризм , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 21:40 Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области
С начала купального сезона на пляжных территориях Туркестанской области усилили меры безопасности и чистоты. На пляжах в Шардаре устранили ранее выявленные недостатки и создали комфортные условия для отдыхающих.

Сегодня аким области Нуралхан Кушеров посетил ряд мест отдыха, расположенных на берегу водохранилища "Шардара", где проинспектировал чистоту и безопасность. Глава области встретился с ответственными за пляжи лицами и предпринимателями и поручил ежедневно выполнять санитарные мероприятия.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Чистота и безопасность – один из механизмов развития туризма. Для отдыхающих, туристов должны быть созданы комфортные условия. Работа в этом направлении будет продолжена", – сказал Нуралхан Кушеров.

На пляжах в Шардаре ведется постоянный мониторинг, сотрудники полиции строго следят за соблюдением требований безопасности.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В ходе проверки из-за несоответствия требованиям ликвидирован 171 из 409 ларьков. Остальные 238 объектов перемещены на 50 метров от берега. На пляже установлены 6 биотуалетов, 160 мусорных баков и 10 кабин для переодевания. В уборке были задействованы 11 единиц техники и 80 рабочих. Также проведены работы по очистке дна у берегов водохранилища. Приостановлено 5 договоров с лесным хозяйством, сотрудниками полиции выявлено 196 правонарушений, составлено 36 протоколов, наложены штрафы.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Проведена проверка одной зоны отдыха, материал направлен в суд за выявленные нарушения. Предприниматели привлечены к ответственности в рамках закона.

В настоящее время на территории пляжа закреплены 16 спасателей, установлены плавучие знаки безопасности. Общий объем водохранилища – 5,2 млрд кубических метров, длина – 80 километров.

Н. Кушеров обязал ответственных лиц создавать комфортные условия для отдыхающих, используя имеющиеся возможности, и поручил успешно провести купальный сезон.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Стоит отметить, что число приезжающих в Туркестанскую область растет с каждым годом. За 5 месяцев текущего года в исторических местах региона побывало 424 тыс. человек, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество путешественников на природные территории составило около 58 тыс. человек, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным системы E-qonaq, за 5 месяцев Туркестанскую область посетили 18 699 иностранных туристов. Это в два раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Особенно много туристов приехало из Узбекистана, Турции, России, Китая, Кыргызстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Туристов предупредили об опасных бактериях на побережье Турции
Туризм
06:16, Сегодня
Туристов предупредили об опасных бактериях на побережье Турции
Эксперты объяснили, почему акулы подплывают к берегам Турции этим летом
Туризм
07:58, 21 июля 2025
Эксперты объяснили, почему акулы подплывают к берегам Турции этим летом
Туристов в Таиланде предупредили о смертельно опасном шторме
Туризм
03:59, 21 июля 2025
Туристов в Таиланде предупредили о смертельно опасном шторме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: