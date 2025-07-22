Пляжи Шардары благоустроили, туристам обещают комфорт и качественный отдых в Туркестане

С начала купального сезона на пляжных территориях Туркестанской области усилили меры безопасности и чистоты. На пляжах в Шардаре устранили ранее выявленные недостатки и создали комфортные условия для отдыхающих.

Сегодня аким области Нуралхан Кушеров посетил ряд мест отдыха, расположенных на берегу водохранилища "Шардара", где проинспектировал чистоту и безопасность. Глава области встретился с ответственными за пляжи лицами и предпринимателями и поручил ежедневно выполнять санитарные мероприятия.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Чистота и безопасность – один из механизмов развития туризма. Для отдыхающих, туристов должны быть созданы комфортные условия. Работа в этом направлении будет продолжена", – сказал Нуралхан Кушеров.

На пляжах в Шардаре ведется постоянный мониторинг, сотрудники полиции строго следят за соблюдением требований безопасности.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В ходе проверки из-за несоответствия требованиям ликвидирован 171 из 409 ларьков. Остальные 238 объектов перемещены на 50 метров от берега. На пляже установлены 6 биотуалетов, 160 мусорных баков и 10 кабин для переодевания. В уборке были задействованы 11 единиц техники и 80 рабочих. Также проведены работы по очистке дна у берегов водохранилища. Приостановлено 5 договоров с лесным хозяйством, сотрудниками полиции выявлено 196 правонарушений, составлено 36 протоколов, наложены штрафы.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Проведена проверка одной зоны отдыха, материал направлен в суд за выявленные нарушения. Предприниматели привлечены к ответственности в рамках закона.

В настоящее время на территории пляжа закреплены 16 спасателей, установлены плавучие знаки безопасности. Общий объем водохранилища – 5,2 млрд кубических метров, длина – 80 километров.

Н. Кушеров обязал ответственных лиц создавать комфортные условия для отдыхающих, используя имеющиеся возможности, и поручил успешно провести купальный сезон.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Стоит отметить, что число приезжающих в Туркестанскую область растет с каждым годом. За 5 месяцев текущего года в исторических местах региона побывало 424 тыс. человек, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество путешественников на природные территории составило около 58 тыс. человек, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным системы E-qonaq, за 5 месяцев Туркестанскую область посетили 18 699 иностранных туристов. Это в два раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Особенно много туристов приехало из Узбекистана, Турции, России, Китая, Кыргызстана.