Трамп выдвинул Европе необычное условие

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает с помощью пятидесятипроцентных пошлин добиться переноса европейского производства в Соединенные Штаты, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Я не рассчитываю на торговую сделку с Европой. Либо компании переносят производство в США, либо будут платить пошлину", – отметил Трамп.

По его словам, европейские компании смогут избежать тарифов, если разместят заводы на территории США.

"У нас уже практически 12 трлн долларов поступает в бюджет страны. Ни у одного президента не было таких цифр – ни за год, ни за два, ни за три", – подчеркнул американский президент.

Он добавил, что предлагаемая политика введения пошлин не направлена на конфронтацию, а создает стимул для возвращения промышленных мощностей и рабочих мест в американскую экономику.

Ранее стало известно, сколько стоит членство в частных клубах Трампа.