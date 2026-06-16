Туристка из СНГ загадочно исчезла на пляже Вьетнама, когда ее отец отвлекся
Фото: wikipedia
Женщина приехала из России в Дананг вместе с семьей. Мать, отец и дочь поужинали, после чего мать ушла в номер, а остальные члены семьи отправились на прогулку к морю, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Газета.ru, находясь на пляже Вьемдонг, в какой-то момент отец потерял дочь из виду. Потом он пытался самостоятельно найти ее, но не смог. В результате к поискам подключились местные власти.
"Сейчас около 100 военных, сотрудников полиции и пожарных ведут розыск россиянки в районе побережья и его акватории", – говорится в публикации.
Девушку ищут уже сутки. Прорабатываются разные версии ее исчезновения. Вероятно, что из-за сильных волн на берегу пропавшую унесло в море.
Ранее мы писали о том, что девушку бросили с тарзанки без страховки.
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