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Мир

Туристка из СНГ загадочно исчезла на пляже Вьетнама, когда ее отец отвлекся

Вьетнам, пляж Дананга, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 06:39 Фото: wikipedia
Женщина приехала из России в Дананг вместе с семьей. Мать, отец и дочь поужинали, после чего мать ушла в номер, а остальные члены семьи отправились на прогулку к морю, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, находясь на пляже Вьемдонг, в какой-то момент отец потерял дочь из виду. Потом он пытался самостоятельно найти ее, но не смог. В результате к поискам подключились местные власти.

"Сейчас около 100 военных, сотрудников полиции и пожарных ведут розыск россиянки в районе побережья и его акватории", – говорится в публикации.

Девушку ищут уже сутки. Прорабатываются разные версии ее исчезновения. Вероятно, что из-за сильных волн на берегу пропавшую унесло в море.

Ранее мы писали о том, что девушку бросили с тарзанки без страховки.

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Аксинья Титова
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