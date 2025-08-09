#АЭС в Казахстане
Туризм

Дженнифер Лопес в Ташкенте: местный депутат выступил с заявлением

Дженнифер Лопес выступила в Ташкенте, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 07:00 Фото: Telegram/Alisher Qodirov
После концерта Дженнифер Лопес в Узбекистане депутат Алишер Кадыров высказался 8 августа в своем Telegram-канале, сообщает Zakon.kz.

В своей публикации лидер партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров объединил прошедшие в Ташкенте фестиваль пива и концерт певицы Дженнифер Лопес. Депутат отметил, что Узбекистан – это светское государство, где у каждого есть свой выбор: пить пиво на фестивале или нет, смотреть на откровенные наряды певицы или быть покрытой.

"Концерт Дженнифер Лопес – прибыльное и закрытое мероприятие. Демонстрация тела – ее выбор, а смотреть – выбор тех, кто купил билет. Вот что такое светскость!" – отметил политик.

Также, с его слов, светскость – это умение быть равным и для верующего, и для неверующего, а не когда сильный учит жизни слабого.

"Чтобы понять танец Лопес, нужно изучить философию Маркеса", – подытожил Алишер Кадыров.

По данным СМИ Узбекистана, почти 70% билетов на концерт Джей Ло в Ташкенте купили иностранцы, а выручка составила до восьми млн долларов. Всего на концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте продали 25 тыс. билетов. Особенно активными их покупателями были гости из России и Казахстана: 7,5 тыс. и 2,5 тыс. билетов соответственно.

Причем многие приехали не только на шоу, уверены в Узбекистане. Тысячи гостей купили турпакеты по Узбекистану на несколько дней. Таким образом концерт звезды мирового уровня превратился в масштабную рекламу для всей страны.

8 августа акимат Алматы обратился с важной информацией касательно концерта Дженнифер Лопес.

Фото Алия Абди
Алия Абди
