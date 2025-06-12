Большая белая акула напугала туристов на популярном курорте

Огромный хищник, получивший прозвище Contender ("Претендент"), длиной почти пять метров и весом 725 кг, напугал туристов у побережья Северной Каролины (США), сообщает Zakon.kz.

По информации The US Sun, эта акула уже несколько месяцев блуждает вдоль побережья Северной Каролины. Ученые отслеживают ее местонахождение с помощью трекера, который подает сигнал каждый раз, когда плавник хищницы появляется на поверхности воды.

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После нескольких недель отсутствия она снова появилась на поверхности недалеко от популярного туристического района Северной Каролины – залива Памлико.

"В это время года белые акулы начинают миграцию конца весны/начала лета, перемещаясь из южных районов зимовки в летне-осенние районы кормления на северо-востоке США и в Атлантической Канаде", – сказал доктор Харли Ньютон, главный научный сотрудник и ветеринар OCEARCH.

Предыдущий сигнал Contender был получен 21 мая, когда он находился гораздо южнее вдоль побережья Северной Каролины. Однако отдыхающим на пляже пока не стоит паниковать, поскольку акула все еще плавает на довольно большом расстоянии от береговой линии.

Ранее ученые рассказали, почему белых акул не содержат в аквариумах.