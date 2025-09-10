Дожди парализовали Бали
Фото: Х/i_concordreview
К утру 10 сентября сильнейшие дожди привели к серьезным наводнениям на Бали и практически парализовали остров, сообщает Zakon.kz.
Несколько районов на острове затопило из-за сильных дождей. Дома ушли под воду, дороги превратились в реки, а некоторые здания не выдержали напора воды и обрушились.
A few minutes ago: Heavy rainfall caused the river near Kumbasari Market to overflow, with water rising into traders’ stalls around the bridge.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 10, 2025
Location: Denpasar, Bali, Indonesia. pic.twitter.com/otaPn3nIKH
Кадры последствий активно распространяются в социальных сетях, демонстрируя масштаб произошедшего.
Video Basemant Puspem Badung Bali tergenang. Sejumlah mobil mewah dinas pejabat rakyat terendam air 10 september 2025. share disini update video lainnya semeton denpasar pic.twitter.com/R2GXwddd1f— Bali Tionghoa Cina Cindo Chindo china (@pakar_ai) September 10, 2025
Ранее стало известно о распаде на части крупнейшего в мире айсберга.
