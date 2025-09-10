#АЭС в Казахстане
Туризм

Дожди парализовали Бали

Наводнение на Бали, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 08:47 Фото: Х/i_concordreview
К утру 10 сентября сильнейшие дожди привели к серьезным наводнениям на Бали и практически парализовали остров, сообщает Zakon.kz.

Несколько районов на острове затопило из-за сильных дождей. Дома ушли под воду, дороги превратились в реки, а некоторые здания не выдержали напора воды и обрушились.

Кадры последствий активно распространяются в социальных сетях, демонстрируя масштаб произошедшего.

Ранее стало известно о распаде на части крупнейшего в мире айсберга.

Алия Абди
Алия Абди
