#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.12
627.02
6.65
Туризм

Названы самые изолированные уголки планеты для тех, кто ищет приключений

Каинды, озеро Каинды, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 07:27 Фото: pexels
Места, где путешественники могут по-настоящему ощутить силу природы и красоту уединенных уголков Земли, становятся необычайно популярными среди тех, кто ищет уникальные туристические впечатления, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, вот те уголки мира, где природа диктует свои условия с самого начала, и можно осознавать, насколько хрупка наша зависимость от комфорта.

Уткиагвик, Аляска (США)

Это самый северный город в США, где 65 дней в году солнце не появляется вообще. Представьте: просыпаетесь в ноябре, а за окном лишь темнота. Ложитесь спать в январе – снова темнота. И так два месяца подряд.

Здесь продукты стоят в три раза дороже, чем на континенте: литр молока – 8 долларов, хлеб привозят самолетом раз в неделю, если погода позволяет. Местные до сих пор охотятся на китов и тюленей не ради экзотики, а для выживания.

Остров Тристан-да-Кунья

Самое изолированное поселение в мире, расположенное в Атлантическом океане. До ближайшего населенного пункта – 2 400 км. Здесь живут 250 человек, все они носят одну из семи фамилий, являясь потомками первых поселенцев 1816 года.

На острове всего одна больница, одна школа и один магазин. Если нужна серьезная операция, приходится ждать следующий корабль, который может прийти не раньше недели, и плыть в Южную Африку.

Деревня Гасадалур, Фарерские острова

Это деревня с 11 жителями, расположенная на утесе высотой 400 м над Атлантическим океаном. Ветер здесь не прекращается, и иногда он бывает настолько сильным, что может сбить с ног.

До 2004 года в деревню можно было попасть только пешком по горной тропе. Сейчас есть туннель, но зимой его часто заносит снегом. Тогда жители снова оказываются отрезанными от мира.

Куарцсайт, Аризона (США)

Город-призрак летом и мегаполис для пенсионеров зимой. С октября по март сюда съезжаются десятки тысяч пожилых людей на домах на колесах – "сноубердс". Летом в городе остаются всего 3 700 постоянных жителей.

Зимой город превращается в лагерь для пожилых – километры домов на колесах, блошиные рынки и танцы под открытым небом. Летом остаются только самые стойкие, здесь +45°C в тени.

Ранее стали известны новые правила въезда в зону Шенген: что нужно знать казахстанцам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Названы два самых безопасных места на Земле в случае ядерной войны
10:28, 11 июля 2025
Названы два самых безопасных места на Земле в случае ядерной войны
Конкурс "Мисс Земля" определил самую красивую девушку планеты
00:40, 10 ноября 2024
Конкурс "Мисс Земля" определил самую красивую девушку планеты
В Сети набирает популярность самый необычный буддийский монах
07:07, 05 июля 2024
В Сети набирает популярность самый необычный буддийский монах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: