Названы самые изолированные уголки планеты для тех, кто ищет приключений

Места, где путешественники могут по-настоящему ощутить силу природы и красоту уединенных уголков Земли, становятся необычайно популярными среди тех, кто ищет уникальные туристические впечатления.

вот те уголки мира, где природа диктует свои условия с самого начала, и можно осознавать, насколько хрупка наша зависимость от комфорта.

Уткиагвик, Аляска (США)

Это самый северный город в США, где 65 дней в году солнце не появляется вообще. Представьте: просыпаетесь в ноябре, а за окном лишь темнота. Ложитесь спать в январе – снова темнота. И так два месяца подряд.

Здесь продукты стоят в три раза дороже, чем на континенте: литр молока – 8 долларов, хлеб привозят самолетом раз в неделю, если погода позволяет. Местные до сих пор охотятся на китов и тюленей не ради экзотики, а для выживания.

Остров Тристан-да-Кунья

Самое изолированное поселение в мире, расположенное в Атлантическом океане. До ближайшего населенного пункта – 2 400 км. Здесь живут 250 человек, все они носят одну из семи фамилий, являясь потомками первых поселенцев 1816 года.

На острове всего одна больница, одна школа и один магазин. Если нужна серьезная операция, приходится ждать следующий корабль, который может прийти не раньше недели, и плыть в Южную Африку.

Деревня Гасадалур, Фарерские острова

Это деревня с 11 жителями, расположенная на утесе высотой 400 м над Атлантическим океаном. Ветер здесь не прекращается, и иногда он бывает настолько сильным, что может сбить с ног.

До 2004 года в деревню можно было попасть только пешком по горной тропе. Сейчас есть туннель, но зимой его часто заносит снегом. Тогда жители снова оказываются отрезанными от мира.

Куарцсайт, Аризона (США)

Город-призрак летом и мегаполис для пенсионеров зимой. С октября по март сюда съезжаются десятки тысяч пожилых людей на домах на колесах – "сноубердс". Летом в городе остаются всего 3 700 постоянных жителей.

Зимой город превращается в лагерь для пожилых – километры домов на колесах, блошиные рынки и танцы под открытым небом. Летом остаются только самые стойкие, здесь +45°C в тени.

