Грузинский хачапури и тандырная узбекская лепешка вошли в мировой список лучших видов хлеба

Составлен топ-50 лучших видов хлеба, сообщает Zakon.kz.

CNN Travel составил список из 50 лучших видов хлеба со всех уголков мира. Они перечислены в алфавитном порядке, без присуждения каких-либо мест.

Из блюд стран бывшего СССР в материале упоминаются русский каравай, грузинский хачапури, армянский лаваш и узбекская лепешка нон из тандыра.

Фото: edition.cnn

В список также вошли турецкий симит, американское печенье на пахте, британские крампеты, монреальские бублики и китайская лепешка шоабин. Из Южной Америки в подборку включили мексиканские тортильи, бразильский сырный хлеб, чилийскую марракету и венесуэльскую кукурузную лепешку арепа.

Фото: edition.cnn

