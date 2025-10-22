Грузинский хачапури и тандырная узбекская лепешка вошли в мировой список лучших видов хлеба
Фото: edition.cnn
Составлен топ-50 лучших видов хлеба, сообщает Zakon.kz.
CNN Travel составил список из 50 лучших видов хлеба со всех уголков мира. Они перечислены в алфавитном порядке, без присуждения каких-либо мест.
Из блюд стран бывшего СССР в материале упоминаются русский каравай, грузинский хачапури, армянский лаваш и узбекская лепешка нон из тандыра.
Фото: edition.cnn
В список также вошли турецкий симит, американское печенье на пахте, британские крампеты, монреальские бублики и китайская лепешка шоабин. Из Южной Америки в подборку включили мексиканские тортильи, бразильский сырный хлеб, чилийскую марракету и венесуэльскую кукурузную лепешку арепа.
Фото: edition.cnn
