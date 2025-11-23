#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
518.66
597.44
6.56
Туризм

Названы самые популярные улицы мира

Лучшие улицы мира, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 08:33 Фото: pixabay
Time Out опубликовал рейтинг из 31 улицы в разных странах, отобранных по критериям еды, досуга и атмосферы, сообщает Zakon.kz.

Список опубликован на сайте журнала. В него вошли улицы, которые, по словам составителей, отражают настроение своих городов.

Редакции из разных стран сначала предложили варианты, а международная команда Time Out, работающая со сферой путешествий, уточнила выбор и оценила каждую локацию по доступным сервисам, культурным активностям, заведениям и уровню локального комьюнити.

На верхней строчке оказалась улица Сенадо в центре Рио-де-Жанейро. Time Out отмечает, что раньше она была известна антикварными лавками, а сейчас развивается быстрее прежнего. Туристам предлагают приезжать сюда по субботам. В этот день на улице исполняют самбу Armazém Senado.

Следом идет Оранжевая улица в Осаке. Изначально она тоже была местом для антиквариата, но в 2010 ее заняли глобальные марки стритвира. Позже к ним присоединились и японские бренды. Сейчас там работают старые магазины, уличные точки с едой и ретро-киссатены.

Третье место заняла улица Бонжардим в Порту. Она расположена рядом с популярными туристическими маршрутами и остается точкой притяжения и для местных жителей.

Бразилия продолжает привлекать туристов. 15 ноября в городе Крато установили самую высокую в мире статую Девы Марии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Самую популярную соцсеть назвали аналитики
06:14, 14 июля 2023
Самую популярную соцсеть назвали аналитики
Опубликован список самых популярных спортсменов и команд мира
14:28, 12 декабря 2023
Опубликован список самых популярных спортсменов и команд мира
Опубликовали список самых влиятельных людей мира
08:07, 18 апреля 2024
Опубликовали список самых влиятельных людей мира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: