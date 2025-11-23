Названы самые популярные улицы мира

Time Out опубликовал рейтинг из 31 улицы в разных странах, отобранных по критериям еды, досуга и атмосферы, сообщает Zakon.kz.

Список опубликован на сайте журнала. В него вошли улицы, которые, по словам составителей, отражают настроение своих городов.

Редакции из разных стран сначала предложили варианты, а международная команда Time Out, работающая со сферой путешествий, уточнила выбор и оценила каждую локацию по доступным сервисам, культурным активностям, заведениям и уровню локального комьюнити.

На верхней строчке оказалась улица Сенадо в центре Рио-де-Жанейро. Time Out отмечает, что раньше она была известна антикварными лавками, а сейчас развивается быстрее прежнего. Туристам предлагают приезжать сюда по субботам. В этот день на улице исполняют самбу Armazém Senado.

Следом идет Оранжевая улица в Осаке. Изначально она тоже была местом для антиквариата, но в 2010 ее заняли глобальные марки стритвира. Позже к ним присоединились и японские бренды. Сейчас там работают старые магазины, уличные точки с едой и ретро-киссатены.

Третье место заняла улица Бонжардим в Порту. Она расположена рядом с популярными туристическими маршрутами и остается точкой притяжения и для местных жителей.

Бразилия продолжает привлекать туристов. 15 ноября в городе Крато установили самую высокую в мире статую Девы Марии.