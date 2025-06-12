Астанчанка обманула десятки родителей и стала миллионершей, но ненадолго
По данным надзорного органа, злоумышленница находила своих потенциальных жертв через раздел "Отзывы" в мобильном приложении 2ГИС, где родители оставляли комментарии с просьбами помочь с зачислением ребенка в государственные дошкольные учреждения.
"Найдя такие сообщения, она связывалась с родителями, представлялась "посредником" и уверяла, что за вознаграждение может помочь устроить ребенка в детсад через систему Indigo24.kz. Заполучив денежные средства, она скрывалась. Установлено более 30 эпизодов мошенничества, общий ущерб составил свыше 1 млн тенге".Прокуратура Астаны
Государственным обвинителем ее вина полностью доказана.
"В суде женщина признала вину, выразила раскаяние и частично возместила ущерб потерпевшим, оставшаяся сумма ущерба взыскана с нее. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы с пробационным контролем на весь срок".Прокуратура Астаны
Приговор вступил в законную силу.
"Размещение личных данных в открытых источниках, особенно в комментариях, может обернуться серьезными рисками. Не доверяйте предложениям от незнакомцев в мессенджерах или соцсетях. Все государственные услуги, включая очередь в детские сады, предоставляются исключительно через официальные цифровые платформы", – предупредили казахстанцев в прокуратуре Астаны.
9 июня 2025 года стало известно, что чиновница в Алматы пыталась заработать на детях с диагнозом ДЦП. Но суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 27 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.