Астанчанка обманула десятки родителей и стала миллионершей, но ненадолго

Жительница Астаны обманным путем завладела деньгами десятков родителей, надеявшихся устроить своих детей в детский сад. Об этом деле 12 июня 2025 года подробнее рассказали в столичной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, злоумышленница находила своих потенциальных жертв через раздел "Отзывы" в мобильном приложении 2ГИС, где родители оставляли комментарии с просьбами помочь с зачислением ребенка в государственные дошкольные учреждения.

"Найдя такие сообщения, она связывалась с родителями, представлялась "посредником" и уверяла, что за вознаграждение может помочь устроить ребенка в детсад через систему Indigo24.kz. Заполучив денежные средства, она скрывалась. Установлено более 30 эпизодов мошенничества, общий ущерб составил свыше 1 млн тенге". Прокуратура Астаны

Государственным обвинителем ее вина полностью доказана.

"В суде женщина признала вину, выразила раскаяние и частично возместила ущерб потерпевшим, оставшаяся сумма ущерба взыскана с нее. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы с пробационным контролем на весь срок". Прокуратура Астаны

Приговор вступил в законную силу.

"Размещение личных данных в открытых источниках, особенно в комментариях, может обернуться серьезными рисками. Не доверяйте предложениям от незнакомцев в мессенджерах или соцсетях. Все государственные услуги, включая очередь в детские сады, предоставляются исключительно через официальные цифровые платформы", – предупредили казахстанцев в прокуратуре Астаны.

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