Туризм

Паспорт вместо блокнота использовал житель Германии и столкнулся с проблемами в аэропорту

Испорченный паспорт в аэропорту, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 08:04 Фото: pixabay
В аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден 22-летний немецкий путешественник не смог пройти на рейс в Лондон из-за проблем с паспортом, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание Tagesschau, в его загранпаспорте сотрудники аэропорта обнаружили рукописные записи. Выяснилось, что он использовал страницы документа как блокнот.

Помимо этого, во время пограничного контроля заметили, что в паспорте путешественника отсутствуют две последние страницы. Оказалось, что он вырвал их сам. Со слов мужчины, листы также понадобились ему для заметок.

Пограничники не оценили находчивость молодого человека. Паспорт с вырванными страницами автоматически считается поврежденным и недействительным, поэтому вместо Лондона путешественник отправился домой.

"Паспорт у него изъяли, также мужчине грозит штраф за порчу документа", – говорится в публикации.

28 января правительство Канады объявило о прекращении приема паспортов для вклеивания виз на территории России, но ближайшие к России визовые центры Канады находятся в Казахстане и Армении.

