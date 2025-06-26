Казахстан и Германия построят крупный аэропорт у "Хоргоса"

В области Жетысу по поручению президента правительство совместно с немецкими инвесторами построит международный грузопассажирский аэропорт, сообщает Zakon.kz.

26 июня 2025 года в пресс-службе правительства проинформировали, что премьер-министр Олжас Бектенов встретился с членом совета директоров и соучредителем Skyhansa доктором Кристин Грётцбах. Стороны обсудили вопросы реализации проекта по строительству грузопассажирского аэропорта вблизи Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" в области Жетысу.

"Проект международного грузопассажирского аэропорта в СЭЗ "Хоргос – Восточные Ворота" предполагает трехэтапную программу строительства авиационной инфраструктуры в соответствии с международными рекомендациями ICAO", – сообщили в ведомстве.

В рамках первого этапа до 2027 года планируется создание:

пассажирского терминала с пропускной способностью до 50 человек в час (до 500 человек в час – к 2032 году);

современного топливного хранилища нового вида авиатоплива JET A-1 объемом до 200 тыс. тонн в год (до 550 тыс. тонн – к 2032 году);

грузового терминала с автостоянкой и железнодорожным тупиком мощностью 50 тыс. тонн в год (до 250 тыс. тонн в год – к 2032 году).

В рамках второго и третьего этапов до 2032 года будет также создана туристическая и развлекательная инфраструктура.

Общий объем инвестиций составит порядка 250 млрд тенге.

Также проектом предусмотрено создание мультимодальной схемы грузоперевозок Air–Rail–Auto–Air и создание новых точек экономического роста на стыке транспортных и логистических маршрутов в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспортно-логистическую отрасль одной из приоритетных в рамках масштабной работы по диверсификации структуры казахстанской экономики. Реализация проекта по строительству современного аэропорта в области Жетысу придаст серьезный импульс развитию инфраструктуры и укрепит роль Казахстана как транзитного хаба между Китаем, Центральной Азией и Европой", – подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов.

В свою очередь, Кристин Грётцбах обозначила нацеленность проекта не только на развитие авиационной инфраструктуры, но и на формирование современного логистического и делового центра в регионе.

"Мы создаем не просто аэропорт, а многофункциональный региональный хаб с развитой инфраструктурой международного уровня: грузовым и пассажирским терминалами, топливозаправочным комплексом, авиационно-техническим центром обслуживания воздушных судов (MRO), бизнес-центром, отелями для мультимодальных логистических возможностей. Его расположение – вблизи границы с Китаем, в рамках СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота" – открывает исключительные условия для развития международной торговли, а подключение к железнодорожной и автодорожной сетям делает его одним из самых перспективных логистических узлов на Новом шелковом пути", – отметила она.

По итогам встречи подписано Соглашение об инвестициях между Министерством транспорта РК и Skyhansa.

"Согласно документу, инвестор обязуется обеспечить строительство необходимой авиационной инфраструктуры, использование преимущественно отечественных материалов и услуг, а также участие в реализации проекта не менее 90% сотрудников из числа граждан Казахстана. Казахстанской стороной будет подведена инженерная и транспортная инфраструктура, а также предоставлены преференции участника специальной экономической зоны", – отметили в правительстве.

В мае 2025 года стало известно, что в развитие аэропорта Астаны намерены вложить более 500 млрд тенге.