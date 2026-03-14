Поезд охватит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в праздничные дни

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

С 20 по 25 марта 2026 года туристический поезд отправится в путь по маршруту Великого Шелкового пути в рамках единого трансграничного путешествия, сообщает Zakon.kz.

Маршрут пройдет по направлению Алматы – Түркестан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы и позволит участникам за несколько дней познакомиться с ключевыми историко-культурными и духовными центрами региона. Об этом передает пресс-служба Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Казахстана. В рамках поездки участники посетят: Туркестан – духовный центр тюркского мира;

Самарканд – один из важнейших исторических городов исламской цивилизации;

Душанбе – столицу Таджикистана с богатым культурным наследием;

Ташкент – крупный административный и туристический центр региона. "Программа маршрута включает экскурсии, посещение объектов историко-культурного наследия и культурные мероприятия, знакомящие с традициями стран-участниц", – говорится в сообщении. 14 марта в Казахстане стартует декада Наурызнама. По всей стране проведут массовые мероприятия, посвященные празднованию Наурыза.

