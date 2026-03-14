#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Туризм

Поезд охватит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в праздничные дни

Праздничный маршрут на поезде из Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 05:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 20 по 25 марта 2026 года туристический поезд отправится в путь по маршруту Великого Шелкового пути в рамках единого трансграничного путешествия, сообщает Zakon.kz.

Маршрут пройдет по направлению Алматы – Түркестан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы и позволит участникам за несколько дней познакомиться с ключевыми историко-культурными и духовными центрами региона. Об этом передает пресс-служба Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Казахстана.

В рамках поездки участники посетят:

  • Туркестан – духовный центр тюркского мира;
  • Самарканд – один из важнейших исторических городов исламской цивилизации;
  • Душанбе – столицу Таджикистана с богатым культурным наследием;
  • Ташкент – крупный административный и туристический центр региона.
"Программа маршрута включает экскурсии, посещение объектов историко-культурного наследия и культурные мероприятия, знакомящие с традициями стран-участниц", – говорится в сообщении.

14 марта в Казахстане стартует декада Наурызнама. По всей стране проведут массовые мероприятия, посвященные празднованию Наурыза.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: