Поезд охватит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в праздничные дни
С 20 по 25 марта 2026 года туристический поезд отправится в путь по маршруту Великого Шелкового пути в рамках единого трансграничного путешествия, сообщает Zakon.kz.
Маршрут пройдет по направлению Алматы – Түркестан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы и позволит участникам за несколько дней познакомиться с ключевыми историко-культурными и духовными центрами региона. Об этом передает пресс-служба Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Казахстана.
В рамках поездки участники посетят:
- Туркестан – духовный центр тюркского мира;
- Самарканд – один из важнейших исторических городов исламской цивилизации;
- Душанбе – столицу Таджикистана с богатым культурным наследием;
- Ташкент – крупный административный и туристический центр региона.
"Программа маршрута включает экскурсии, посещение объектов историко-культурного наследия и культурные мероприятия, знакомящие с традициями стран-участниц", – говорится в сообщении.
14 марта в Казахстане стартует декада Наурызнама. По всей стране проведут массовые мероприятия, посвященные празднованию Наурыза.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript