Туризм

Индийская топ-модель восхитилась природой Мангистауской области

Мангыстауская область, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 22:59 Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
Индийская модель, обладательница титула Miss Teen International 2019 и блогер Ааюши Дхолакия посетила природные достопримечательности Мангистауской области и приняла участие в съемках ролика, посвященного туристическому потенциалу региона, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Lada.kz со ссылкой на Региональный Центр общественных коммуникаций.

Во время поездки гостья из Индии побывала в самых живописных уголках региона:

  • Каракиянской впадине – самой низкой точке Казахстана;
  • ущелье Кызылкуп, известном как "Тирамису";
  • урочище Бозжыра;
  • на территории нефтедобычи.

Кроме того, она поднялась на гору Шеркала и посетила ряд других природных локаций.

Ааюши Дхолакия поделилась впечатлениями о поездке в регион:

"Мы путешествовали с джип-тур компанией. Они показали нам достопримечательности Мангистау и подробно о них рассказали. Я побывала на территории от самой низкой точки Казахстана – Каракиянской впадины – до горы Кызылкуп и ущелья Бозжыра. Наш гид поделился большим количеством информации и помогал нам. Джип-тур был организован на очень высоком уровне. Казахстан мне понравился. Благодарю всех за это".

В рамках визита Дхолакия также приняла участие в съемках видеоролика, направленного на продвижение туристического потенциала Мангистау.

Ранее мы сообщали, что необычная гроза потрясла Доху.

Асель Аукешева
Асель Аукешева
