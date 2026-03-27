Египет исключен из списка стран, не рекомендуемых для посещения – МИД РК

Фото: pexels

Министерство иностранных дел Казахстана обновило рекомендации для граждан, планирующих поездки в страны Ближнего Востока. Согласно официальному сообщению ведомства, Арабская Республика Египет была исключена из списка стран, посещение которых ранее не рекомендовалось, передает Zakon.kz.

Данное решение принято на основе анализа текущей обстановки, стабильной работы гражданской инфраструктуры, международных аэропортов и безопасности в основных туристических зонах страны. "Вместе с тем, в связи с сохраняющейся напряженной обстановкой на Ближнем Востоке, а также периодическим закрытием воздушного пространства рядом государств региона по-прежнему действуют рекомендации МИД Республики Казахстан о воздержании от любого вида поездок до полной нормализации ситуации в следующие страны: Бахрейн, Израиль, Йемен, Иордания, Ирак, Иран, Катар, Королевство Саудовская Аравия, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Сирия", – рассказали 27 марта 2026 года в МИД РК. Граждан Казахстана, которые уже находятся на территории указанных государств, призывают соблюдать повышенные меры личной безопасности и избегать посещения потенциально опасных районов. В ведомстве подчеркивают необходимость строгого следования указаниям местных властей, включая немедленный переход в укрытия при возникновении ракетной угрозы. Для оперативного получения помощи соотечественникам рекомендуется поддерживать постоянную связь с загранучреждениями Республики Казахстан, представителями туроператоров и авиаперевозчиками. Ранее сообщалось, что популярные египетские курорты превратились в сцену апокалипсиса.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: