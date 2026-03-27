Египет исключен из списка стран, не рекомендуемых для посещения – МИД РК
Данное решение принято на основе анализа текущей обстановки, стабильной работы гражданской инфраструктуры, международных аэропортов и безопасности в основных туристических зонах страны.
"Вместе с тем, в связи с сохраняющейся напряженной обстановкой на Ближнем Востоке, а также периодическим закрытием воздушного пространства рядом государств региона по-прежнему действуют рекомендации МИД Республики Казахстан о воздержании от любого вида поездок до полной нормализации ситуации в следующие страны: Бахрейн, Израиль, Йемен, Иордания, Ирак, Иран, Катар, Королевство Саудовская Аравия, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Сирия", – рассказали 27 марта 2026 года в МИД РК.
Граждан Казахстана, которые уже находятся на территории указанных государств, призывают соблюдать повышенные меры личной безопасности и избегать посещения потенциально опасных районов.
В ведомстве подчеркивают необходимость строгого следования указаниям местных властей, включая немедленный переход в укрытия при возникновении ракетной угрозы. Для оперативного получения помощи соотечественникам рекомендуется поддерживать постоянную связь с загранучреждениями Республики Казахстан, представителями туроператоров и авиаперевозчиками.
Ранее сообщалось, что популярные египетские курорты превратились в сцену апокалипсиса.