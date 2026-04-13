Гигантский кот украсил аэропорт Гонконга

Международный аэропорт Гонконга активно привлекает внимание пассажиров благодаря масштабной интерактивной инсталляции с котом, сообщает Zakon.kz.

По информации очевидцев на их страницах в соцсетях, арт-объект разместили в терминале 1. Объект будет работать до 2 мая и приглашает путешественников делать фотографии и даже распечатывать их на память в качестве необычного сувенира.

Фото: Х/nekomanabe

"Я взглянул сверху на огромного-преогромного кота, появившегося в аэропорту Гонконга. С какого ракурса ни посмотри – он очаровательный и очень умиротворяющий", – поделился увиденным один из пользователей соцсети Х.

Оказалось, что инсталляция может шевелить ушами и хвостом. За ее создание отвечала компания Air Giants, специализирующаяся на интерактивных роботах.

