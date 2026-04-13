#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Туризм

Гигантский кот украсил аэропорт Гонконга

Аэропорт Гонконга, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 08:44
Международный аэропорт Гонконга активно привлекает внимание пассажиров благодаря масштабной интерактивной инсталляции с котом, сообщает Zakon.kz.

По информации очевидцев на их страницах в соцсетях, арт-объект разместили в терминале 1. Объект будет работать до 2 мая и приглашает путешественников делать фотографии и даже распечатывать их на память в качестве необычного сувенира.

Фото: Х/nekomanabe

"Я взглянул сверху на огромного-преогромного кота, появившегося в аэропорту Гонконга. С какого ракурса ни посмотри – он очаровательный и очень умиротворяющий", – поделился увиденным один из пользователей соцсети Х.

Оказалось, что инсталляция может шевелить ушами и хвостом. За ее создание отвечала компания Air Giants, специализирующаяся на интерактивных роботах.

Между тем стало известно, что пилоты Lufthansa объявили забастовку 13 и 14 апреля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: