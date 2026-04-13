Гигантский кот украсил аэропорт Гонконга
Международный аэропорт Гонконга активно привлекает внимание пассажиров благодаря масштабной интерактивной инсталляции с котом, сообщает Zakon.kz.
По информации очевидцев на их страницах в соцсетях, арт-объект разместили в терминале 1. Объект будет работать до 2 мая и приглашает путешественников делать фотографии и даже распечатывать их на память в качестве необычного сувенира.
Фото: Х/nekomanabe
"Я взглянул сверху на огромного-преогромного кота, появившегося в аэропорту Гонконга. С какого ракурса ни посмотри – он очаровательный и очень умиротворяющий", – поделился увиденным один из пользователей соцсети Х.
香港空港✈️に登場したスーパーウルトラビッグサイズの猫を上からも眺めてみた。— 香港牛肉麺王 (@hongkongmenking) April 8, 2026
どのアングルでも可愛くて癒されます。
ジャンボサイズの作品に特化しているUKのアーティスト集団その名も『Air Giants』… https://t.co/jeDB7PMUqq pic.twitter.com/dsDEWW3YUl
Оказалось, что инсталляция может шевелить ушами и хвостом. За ее создание отвечала компания Air Giants, специализирующаяся на интерактивных роботах.
Между тем стало известно, что пилоты Lufthansa объявили забастовку 13 и 14 апреля.
Читайте также
