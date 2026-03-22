Гигантская кукла ручной работы украсила Астану

Арт-инсталляция "Ұлы Дала Аруы" привнесла особое праздничное настроение жителям и гостям столицы, сообщает Zakon.kz.

"Красавица Великой степи" величественно разместилась на площади EXPO. По данным пресс-службы городского акимата, над ее созданием сотни горожан.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Автором проекта выступила мастерица Рахима Берген, а в его реализации участвовали четыре поколения – от детей до бабушек. Они связали 3250 квадратов, из которых сформировали 17 лучей солнца, символизирующих все области Казахстана.

"Каждый элемент олицетворяет отдельный шанырак", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Особенно трогательной стала история одной из участниц. Она связала 90 квадратов в память о бабушке.

