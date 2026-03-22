#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Культура и шоу-бизнес

Гигантская кукла ручной работы украсила Астану

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 07:50 Фото: пресс-служба акимата Астаны
Арт-инсталляция "Ұлы Дала Аруы" привнесла особое праздничное настроение жителям и гостям столицы, сообщает Zakon.kz.

"Красавица Великой степи" величественно разместилась на площади EXPO. По данным пресс-службы городского акимата, над ее созданием сотни горожан.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Автором проекта выступила мастерица Рахима Берген, а в его реализации участвовали четыре поколения – от детей до бабушек. Они связали 3250 квадратов, из которых сформировали 17 лучей солнца, символизирующих все области Казахстана.

"Каждый элемент олицетворяет отдельный шанырак", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Особенно трогательной стала история одной из участниц. Она связала 90 квадратов в память о бабушке.

Захватывающий фоторепортаж от территории EXPO до парков и жилых массивов Астаны – в увлекательном материале нашего журналиста Екатерины Елисеевой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Победитель Almaty Open прокомментировал волевую победу в Майами
08:23, Сегодня
Победитель Almaty Open прокомментировал волевую победу в Майами
Появилось видео сенсационной победы Шевченко над Шелтоном в Майами
07:46, Сегодня
Появилось видео сенсационной победы Шевченко над Шелтоном в Майами
Волкановски включил Махачева в топ-5 величайших бойцов в истории UFC
07:11, Сегодня
Волкановски включил Махачева в топ-5 величайших бойцов в истории UFC
Казахстанский теннисист сотворил сенсацию на "Мастерсе" в Майами
06:40, Сегодня
Казахстанский теннисист сотворил сенсацию на "Мастерсе" в Майами
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: