#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Туризм

Мост для машин состыковали между Россией и Северной Кореей

Россия - КНДР, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 08:52
Летом 2026 года между Россией и КНДР впервые появится прямое автомобильное сообщение, сообщает Zakon.kz.

Протяженность мостового перехода составит почти 5 км, а самого моста – 1 км. Здесь будут две полосы движения, передает пресс-служба Министерства транспорта России в официальном Telegram-канале.

"Запуск моста позволит нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику, укрепить культурные связи и превратить приграничные территории России и КНДР в динамично развивающиеся экономические узлы, связанные современным коридором", – говорится в сообщении транспортного ведомства России.

Сейчас в районе моста строят пункт пропуска Хасан. Ожидается 10 полос движения. По плану на старте погранпереход смогут пересекать 300 транспортных средств и 2850 лиц в сутки.

С 15 апреля аэропорт Вьетнама запустил электронную карту для туристов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: