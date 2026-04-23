Мост для машин состыковали между Россией и Северной Кореей

Летом 2026 года между Россией и КНДР впервые появится прямое автомобильное сообщение, сообщает Zakon.kz.

Протяженность мостового перехода составит почти 5 км, а самого моста – 1 км. Здесь будут две полосы движения, передает пресс-служба Министерства транспорта России в официальном Telegram-канале.

"Запуск моста позволит нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику, укрепить культурные связи и превратить приграничные территории России и КНДР в динамично развивающиеся экономические узлы, связанные современным коридором", – говорится в сообщении транспортного ведомства России.

Фото: Telegram/Минтранс России

Сейчас в районе моста строят пункт пропуска Хасан. Ожидается 10 полос движения. По плану на старте погранпереход смогут пересекать 300 транспортных средств и 2850 лиц в сутки.

