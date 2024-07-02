Южная Корея открыла артиллерийский огонь на границе с КНДР

Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбы на полигонах неподалеку от границ с КНДР, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в материале агентства Yonhap.

Учения были приостановлены шесть лет назад в соответствии с двусторонними соглашениями о снижении напряженности.

Учения артиллерийских подразделений прошли в провинциях Кёнгидо и Канвондо с участием самоходных артиллерийских установок K-9.

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4 июня Южная Корея приняла решение полностью прекратить выполнение соглашения о снижении напряженности, которое было подписано 19 сентября 2018 года, после того как Народная Республика вновь запустила шары с мусором. В 2023 году Пхеньян отказался соблюдать это соглашение после того, как Сеул частично прекратил его выполнение в ответ на запуск разведывательного спутника в ноябре.

29 мая КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Незадолго до этого власти Северной Кореи заявляли, что они ответят на распространение агитационных материалов Сеулом, включая листовки, в которых содержалась критика Ким Чен Ына.