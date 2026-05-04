Штраф $255 тыс. или 7 лет тюрьмы: важное предупреждение для казахстанцев, собирающихся в Гонконг

Министерство иностранных дел Казахстана предупредило о введении с 30 апреля 2026 года в Специальном административном районе Гонконг Китайской Народной Республики полного запрета альтернативных курительных изделий, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий закон вступил в силу.

"Под запрет подпадают электронные сигареты (вейпы), системы нагревания табака (IQOS, glo и аналоги), а также жидкости, стики и травяные сигареты. Законодательством запрещены ввоз (в том числе в багаже, почтовых отправлениях и грузах), хранение, использование, ношение при себе, а также производство, продажа и распространение указанных изделий. Исключение составляет транзит через аэропорт без прохождения иммиграционного контроля", – рассказали в министерстве.

За нарушение этого закона предусмотрены штраф до 2 000 000 гонконгских долларов (примерно 255 000 долларов США) и лишение свободы сроком до семи лет, а за передачу указанных изделий в качестве подарка – штраф до 50 000 гонконгских долларов (примерно 6 400 долларов США) и лишение свободы сроком до шести месяцев. Суд также может обязать нарушителя возместить расходы, понесенные властями во время расследования.

"В этой связи Министерство иностранных дел Республики Казахстан рекомендует гражданам учитывать требования законодательства Гонконга и воздержаться от ввоза и использования альтернативных курительных изделий при планировании поездок", – обратились в ведомстве.

В Британии между тем хотят пожизненно запретить покупать сигареты родившимся после 1 января 2009 года.