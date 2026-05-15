Туризм

Смертельный дайвинг: группа туристов трагически погибла на популярных островах

Мальдивы, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 15:57 Фото: wikimedia
Пять туристов из Италии трагически погибли на Мальдивах во время погружения в пещеру, сообщает Zakon.kz.

14 мая утром группа отправилась на пещерный дайвинг недалеко от острова Алиматаа, примерно в 100 км к югу от столицы Мале, и не вернулась.

Среди погибших профессор экологии Генуэзского университета Моника Монтефальконе, ее 20-летняя дочь Джорджия Соммакал, научный сотрудник Мюриэль Одденино, 31-летний выпускник факультета морской биологии Федерико Гуальтьери и инструктор по дайвингу Джанлука Бенедетти, пишет Ladbible.

Предполагается, что водолазы погибли при попытке исследовать пещеры на глубине 50 метров.

После обеда 14 мая сообщалось, что нашли тело одного дайвера. Остальные, вероятно, остаются в пещерах.

Эксперты считают, что причиной гибели пяти туристов могли стать кислородная интоксикация и паника.

"Смерть от кислородного отравления, или гипероксии, – одна из самых трагичных смертей, которые могут произойти во время погружения, – ужасный конец", – сказал директор отделения пульмонологии университетской больницы Вероны Клаудио Микелетто.

Остров Алиматаа – популярное место для дайвинга, известное своими "дайвинг-проливами", где сильные приливные течения между соседними островами создают идеальные условия для образования стаек рифовых акул и крупных пелагических рыб.

Власти Мальдивских островов расследуют причины трагедии, ее уже назвали самым крупным морским инцидентом в истории страны.

Ученые ранее заявили, что разрушение в Антарктике айсберга, который долгое время считался крупнейшим в мире, может привести в итоге к затоплению островов в Тихом океане, в том числе популярных у туристов Мальдив.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
