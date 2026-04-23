Мальдивам вынесли приговор: тревожный прогноз из-за разрушения крупнейшего айсберга

Разрушение в Антарктике айсберга, который долгое время считался крупнейшим в мире, может привести в итоге к затоплению островов в Тихом океане, в том числе популярных у туристов Мальдив, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов. По его словам, событие запускает опасную цепочку, которая может привести к таянию "ледника Судного дня".

"Если так называемый "ледник Судного дня" сойдет в океан, уровень может подняться на 50 сантиметров. А если запустится цепная реакция откалывания других ледников Антарктиды, суммарный подъем может достичь трех метров. Для многих островных государств это приговор", – рассказал Алексей Карнаухов Life.ru.

Он привел в пример один из популярных курортов – Мальдивы. Самая высокая точка этих островов – около двух метров, и при подъеме уровня на три метра они просто исчезнут. При этом в Тихом океане таких государств – целые десятки. И если произойдет массовое откалывание ледников, они, по словам Карнаухова, просто исчезнут.

В 2025 году айсберг А23а оставался самым большим в мире, но в сентябре утратил этот статус. А в апреле 2026 года появилась информация, что он раскололся на мелкие части – глыба льда уменьшилась сразу в 100 раз. Что касается ледника Судного дня, то его быстрое разрушение тоже тревожит ученых.