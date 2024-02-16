Туристы перевернулись и повисли на мосту в Китае
Фото: pixabay
В центральной части Китая группа туристов оказалась в опасности на подвесном мосту высотой 36 м, сообщает Zakon.kz.
Как пишет South China Morning Post, молодые люди раскачали конструкцию, мост перевернулся и несколько путешественников повисли на нем вверх ногами.
По сообщениям местных властей, путешественники пренебрегли правилами безопасности, с которыми их ознакомили перед входом на мост, и раскачали его.
A suspension bridge at a tourist site in central China flipped over, leaving a group of tourists hanging upside down. pic.twitter.com/jKDdwAnog7— South China Morning Post (@SCMPNews) February 15, 2024
Ранее сообщалось, что безопасность туристов при посещении заповедников планируют усилить в Казахстане.
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