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Туристы перевернулись и повисли на мосту в Китае

канатный мост Фото: pixabay
В центральной части Китая группа туристов оказалась в опасности на подвесном мосту высотой 36 м, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, молодые люди раскачали конструкцию, мост перевернулся и несколько путешественников повисли на нем вверх ногами.

По сообщениям местных властей, путешественники пренебрегли правилами безопасности, с которыми их ознакомили перед входом на мост, и раскачали его.

Ранее сообщалось, что безопасность туристов при посещении заповедников планируют усилить в Казахстане.

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