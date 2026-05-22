#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
471.45
547.21
6.63
Туризм

"Живьем замуровали": в горах Казахстана неизвестные завалили норы сурков камнями

Неизвестные закрыли норы сурков камнями в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 16:24 Фото: pixabay
Гид из Тараза показала, как на одной из туристических полян неизвестные замуровали норы сурков камнями, сообщает Zakon.kz.

Гид Севара Сабитова отправилась в очередную экспедицию в ущелье и озеро Коксай. На поляне она столкнулась с пугающей картиной: десятки нор сурков были закиданы и закрыты тяжелыми камнями настолько плотно, что дикий грызун не сможет из него выбраться.

"Сурок здесь живет, выходит. Закидали камнями во внутрь. Мне просто интересно, что они хотят? Это что за люди, я не понимаю. Надо камеры ставить. Поляна такая красивая, сурки выходят. У меня слов нет. Из-за этого сурки не вылезают, прячутся, боятся", – говорит автор видео.

Гид вместе с туристами открыли и освободили некоторые норы. Они призвали людей беречь планету и красоту, которая дарована нам.

Комментаторы также оказались возмущены ситуацией:

  • Теперь сурки мешают. Следующий кто?
  • Спасибо, что заметили и убрали. Один вопрос: как донести до них, что так нельзя делать? А таких, к сожалению, становится все больше.
  • У них в городе дорогая ипотека, попытка отжать у животных доступное жилье.
  • Давно нужно все горы камерами облепить.

В начале мая в Катон-Карагайском национальном парке фотоловушка, установленная на одном из участков, зафиксировала активную жизнь дикой природы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
сурки в нацпарке
16:03, 29 марта 2025
Битва сурков: в Баянаульском национальном парке вышли из спячки байбаки
Спасательный отряд, собаки-спасатели, кинологи, спасатели с собаками, спасательный отряд с собаками
05:33, 09 мая 2025
В Алматы нашли тело девушки, придавленной камнем в горах
Шымкент, происшествие
15:27, 18 мая 2026
В Шымкенте неизвестные забросали автобус камнями
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Анна Данилина
16:42, Сегодня
Лучшая парница Казахстана Данилина не сумела выйти в финал турнира перед "Ролан Гаррос"
Алишер Ергали
16:29, Сегодня
Алишер Ергали ушёл из вольной борьбы в греко-римскую: вот кто тренирует его как "классика"
Потерял дочь, уступал Елеусинову, бьётся за титул: чем известен узбекский боксёр Гиясов
16:07, Сегодня
Потерял дочь, уступал Елеусинову, бьётся за титул: чем известен узбекский боксёр Гиясов
Сборная Казахстана по мини-футболу сыграла вничью с Латвией на чемпионате Европы
15:58, Сегодня
Сборная Казахстана по мини-футболу сыграла вничью с Латвией на чемпионате Европы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: