"Живьем замуровали": в горах Казахстана неизвестные завалили норы сурков камнями

Гид из Тараза показала, как на одной из туристических полян неизвестные замуровали норы сурков камнями, сообщает Zakon.kz.

Гид Севара Сабитова отправилась в очередную экспедицию в ущелье и озеро Коксай. На поляне она столкнулась с пугающей картиной: десятки нор сурков были закиданы и закрыты тяжелыми камнями настолько плотно, что дикий грызун не сможет из него выбраться.

"Сурок здесь живет, выходит. Закидали камнями во внутрь. Мне просто интересно, что они хотят? Это что за люди, я не понимаю. Надо камеры ставить. Поляна такая красивая, сурки выходят. У меня слов нет. Из-за этого сурки не вылезают, прячутся, боятся", – говорит автор видео.

Гид вместе с туристами открыли и освободили некоторые норы. Они призвали людей беречь планету и красоту, которая дарована нам.

Комментаторы также оказались возмущены ситуацией:

Теперь сурки мешают. Следующий кто?

Спасибо, что заметили и убрали. Один вопрос: как донести до них, что так нельзя делать? А таких, к сожалению, становится все больше.

У них в городе дорогая ипотека, попытка отжать у животных доступное жилье.

Давно нужно все горы камерами облепить.

