Битва сурков: в Баянаульском национальном парке вышли из спячки байбаки
В комментарии к видео РГУ "Баянаульский государственный национальный природный парк" значится:
"В Баянауле проснулись сурки. А это значит, что в Павлодарскую область пришла настоящая весна!"
Видео предоставлено руководителем Баянаульского государственного национального парка Аждаром Жусуповым, который также считает, что появление сурков – традиционный признак весны в регионе.
Зимняя спячка байбаков длится более семи месяцев. Некоторые животные залегают в спячке еще в августе. В это время их жизненные процессы почти замирают: температура тела падает с 36-38 до 4,6-7,6°C, дыхание замедляется до 2-3 вдохов в минуту, а сердцебиение – до 3-15 ударов в минуту.
За время спячки зверьки теряют около ⅓ своего веса. В течение пары недель после пробуждения байбаки продолжат использовать свои жировые запасы и практически не питаются, чтобы восстановить все обменные процессы и возобновить работу пищеварительной системы.
Сурок-байбак – один из самых крупных представителей семейства беличьих, типичный обитатель степных ландшафтов. Предпочитает открытые пространства с низкорослой травянистой растительностью и хорошим обзором. Сейчас грызуны не проявляют большую активность. Сурки греются в лучах весеннего солнца в ожидании сочной травы и тепла. Хотя многие из них уже нашли себе пропитание – под снегом развиваются прошлогодние зимующие побеги земляники зеленой, тимьяна и других растений.
В Павлодарской области их насчитывается около 40 тысяч.
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