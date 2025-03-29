Битва сурков: в Баянаульском национальном парке вышли из спячки байбаки

Весна в Баянаульском национальном парке знаменуется выходом из нор степных сурков. Наблюдатели за животными поделились забавным видео, сообщает Zakon.kz.

В комментарии к видео РГУ "Баянаульский государственный национальный природный парк" значится:

"В Баянауле проснулись сурки. А это значит, что в Павлодарскую область пришла настоящая весна!"

Видео предоставлено руководителем Баянаульского государственного национального парка Аждаром Жусуповым, который также считает, что появление сурков – традиционный признак весны в регионе.

Зимняя спячка байбаков длится более семи месяцев. Некоторые животные залегают в спячке еще в августе. В это время их жизненные процессы почти замирают: температура тела падает с 36-38 до 4,6-7,6°C, дыхание замедляется до 2-3 вдохов в минуту, а сердцебиение – до 3-15 ударов в минуту.

За время спячки зверьки теряют около ⅓ своего веса. В течение пары недель после пробуждения байбаки продолжат использовать свои жировые запасы и практически не питаются, чтобы восстановить все обменные процессы и возобновить работу пищеварительной системы.

Сурок-байбак – один из самых крупных представителей семейства беличьих, типичный обитатель степных ландшафтов. Предпочитает открытые пространства с низкорослой травянистой растительностью и хорошим обзором. Сейчас грызуны не проявляют большую активность. Сурки греются в лучах весеннего солнца в ожидании сочной травы и тепла. Хотя многие из них уже нашли себе пропитание – под снегом развиваются прошлогодние зимующие побеги земляники зеленой, тимьяна и других растений.

В Павлодарской области их насчитывается около 40 тысяч.

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Стоит отметить, что с приходом тепла активизировались и другие обитатели нацпарка. У озера Сабындыколь замечены лоси, а вскоре начнется цветение редких растений, включая тюльпан поникающий.

Ранее редких животных удалось снять на камеру в нацпарке "Сайрам-Угам", где фотоловушки зафиксировали туркестанскую рысь, индийского дикобраза, волка и сибирскую косулю.