Туризм

Перелет за 16 тысяч тенге: хорошие новости сообщили казахстанцам о летних поездках по стране

Фото: Zakon.kz
На летний период в Казахстане примут дополнительные меры по повышению доступности авиа- и железнодорожных поездок по стране, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 мая 2026 года рассказали в Министерстве транспорта РК. Будет увеличено количество железнодорожных маршрутов и авиарейсов по наиболее востребованным туристическим направлениям Казахстана.

Железнодорожные перевозки

На лето 2026 года будет организовано 15 дополнительных железнодорожных маршрутов. Дополнительные поезда начнут курсировать с 16 июня 2026 года.

В числе направлений – маршруты из Астаны, Алматы, Караганды, Актобе, Семея, Усть-Каменогорска, Кызылорды и Павлодара до туристических и курортных зон, включая Достык и Балхаш.

Таким образом, будет создано порядка 550 тысяч дополнительных мест в поездах.

"Кроме того, по мере увеличения пассажиропотока будет проводиться поэтапное увеличение длины составов действующих поездов. В летний сезон количество вагонов в составах увеличивается в среднем до 19-21 вагона, тогда как в непиковый период оно составляет 13-15 вагонов", – отметили в Минтранспорта.

Также с 1 июня 2026 года будет запущен пассажирский поезд №219/220 по направлению Караганда – Балхаш.

Авиаперевозки

С июня по август 2026 года откроются дополнительные рейсы по маршрутам Астана – Балхаш, Урджар, Ушарал и Алматы – Балхаш, Урджар, Ушарал с частотой до семи рейсов в неделю.

Стоимость авиабилетов по этим направлениям сохранится на социально доступном уровне – от 16 до 20 тысяч тенге.

"В целом в 2026 году в Казахстане выполняются полеты по 60 внутренним маршрутам с общей частотой 813 рейсов в неделю. В рамках программы субсидирования регулярных авиамаршрутов предусмотрено финансирование в объеме 6,4 млрд тенге для поддержки 24 маршрутов, включая 16 туристических направлений", – добавили в министерстве.

Zakon.kz ранее называл лучшие направления, куда можно поехать летом в Казахстане.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
