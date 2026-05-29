Раскрыта самая ужасная привычка авиапассажиров, от которой "тошнит" весь экипаж
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Члены экипажей зарубежных авиалиний призвали пассажиров навсегда отказаться от привычки трогать и хватать бортпроводников за руки во время полета. Стюардессы массово жалуются на панибратское отношение и щипки со стороны путешественников, передает Zakon.kz.
Как сообщает The New York Post (NYP), члены экипажа просят не трогать их во время работы в проходе и даже стали надевать значок "не прикасаться".
Так, опытная стюардесса, проработавшая 20 лет в авиаиндустрии, Мишель Монтез пожаловалась на то, что клиенты авиакомпаний постоянно тыкают, щипают, стукают и хватают членов экипажа за руки во время полета.
С ней согласились еще двое бортпроводников – Джошуа Бойд и Дарион Фой.
"Вы можете поговорить с любой бортпроводницей любой авиакомпании. Все они согласятся, что мы это терпеть не можем", – сказал Дарион Фой, заявив, что пассажиры даже несколько раз щипали его за ягодицы.
Сотрудники авиакомпаний предположили, что некоторые путешественники считают, будто работа бортпроводников аналогична работе официантов. Они предложили простое решение – использовать слова вместо прикосновений.
"Вам не нужно прикасаться ко мне, чтобы получить то, что вы хотите. Я просто хочу услышать ваш нежный голос", – говорит Джошуа Бойд.
