Туризм

Раскрыта самая ужасная привычка авиапассажиров, от которой "тошнит" весь экипаж

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 01:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Члены экипажей зарубежных авиалиний призвали пассажиров навсегда отказаться от привычки трогать и хватать бортпроводников за руки во время полета. Стюардессы массово жалуются на панибратское отношение и щипки со стороны путешественников, передает Zakon.kz.

Как сообщает The New York Post (NYP), члены экипажа просят не трогать их во время работы в проходе и даже стали надевать значок "не прикасаться".

Так, опытная стюардесса, проработавшая 20 лет в авиаиндустрии, Мишель Монтез пожаловалась на то, что клиенты авиакомпаний постоянно тыкают, щипают, стукают и хватают членов экипажа за руки во время полета.

С ней согласились еще двое бортпроводников – Джошуа Бойд и Дарион Фой.

"Вы можете поговорить с любой бортпроводницей любой авиакомпании. Все они согласятся, что мы это терпеть не можем", – сказал Дарион Фой, заявив, что пассажиры даже несколько раз щипали его за ягодицы.

Сотрудники авиакомпаний предположили, что некоторые путешественники считают, будто работа бортпроводников аналогична работе официантов. Они предложили простое решение – использовать слова вместо прикосновений.

"Вам не нужно прикасаться ко мне, чтобы получить то, что вы хотите. Я просто хочу услышать ваш нежный голос", – говорит Джошуа Бойд.

Ранее сообщалось, что бортпроводник взял пример с депутата и поздравил маму по громкоговорителю в самолете.

