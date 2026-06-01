Монголия, Израиль, Грузия: открываются новые направления для казахстанцев
В июне казахстанцам станут доступны новые направления для путешествий, сообщает Zakon.kz.
По данным "24kz", авиакомпания SCAT запускает рейсы:
- Шымкент – Санкт-Петербург (1 июня);
- Астана – Улан-Батор (2 июня, первый прямой рейс между Казахстаном и Монголией);
- Тель-Авив (с 9 июня).
Air Astana открывает направления Астана/Алматы – Ларнака и Астана – Гуанчжоу. А лоукостер FlyArystan запускает рейсы:
- Актау – Батуми (6 июня);
- Актау – Урумчи (26 июня).
AZAL с 16 июня дважды в неделю начнет выполнять рейсы Шымкент – Баку. Также с 1 июня начинает курсировать поезд Караганда – Балхаш.
26 мая в Министерстве транспорта РК рассказали об увеличении количества железнодорожных маршрутов и авиарейсов по наиболее востребованным туристическим направлениям Казахстана.
