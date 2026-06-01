#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+33°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+33°
$
485.95
565.74
6.83
Туризм

Монголия, Израиль, Грузия: открываются новые направления для казахстанцев

Авиарейсы и поезда в июне, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 08:48 Фото: Zakon.kz
В июне казахстанцам станут доступны новые направления для путешествий, сообщает Zakon.kz.

По данным "24kz", авиакомпания SCAT запускает рейсы:

  • Шымкент – Санкт-Петербург (1 июня);
  • Астана – Улан-Батор (2 июня, первый прямой рейс между Казахстаном и Монголией);
  • Тель-Авив (с 9 июня).

Air Astana открывает направления Астана/Алматы – Ларнака и Астана – Гуанчжоу. А лоукостер FlyArystan запускает рейсы:

  • Актау – Батуми (6 июня);
  • Актау – Урумчи (26 июня).

AZAL с 16 июня дважды в неделю начнет выполнять рейсы Шымкент – Баку. Также с 1 июня начинает курсировать поезд Караганда – Балхаш.

26 мая в Министерстве транспорта РК рассказали об увеличении количества железнодорожных маршрутов и авиарейсов по наиболее востребованным туристическим направлениям Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Казахстан Албания туризм
12:01, 07 сентября 2023
Албания может стать новым туристическим направлением для казахстанцев
Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло
13:51, 25 мая 2025
Маршрут без лестниц и подъемов: новая услуга стала доступна для казахстанцев
поездка на море в новый год
11:55, 30 декабря 2024
Куда можно поехать на Новый год и по какой цене
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рыбакина останется второй ракеткой мира
08:39, Сегодня
Елена Рыбакина гарантировано сохранит второе место в рейтинге WTA
Директор &quot;Тараза&quot; Сыдыбек заявил об информационной войне против него и клуба
08:16, Сегодня
Директор "Тараза" Сыдыбек заявил об информационной войне против него и клуба
&quot;Не самый сильный&quot;: Рико Верхувен высказался о силе удара Александра Усика
07:42, Сегодня
"Не самый сильный": Рико Верхувен высказался о силе удара Александра Усика
&quot;Ты видел Нейта Диаза?&quot;: Хамзат Чимаев объяснил отказ от вегетарианской диеты
07:22, Сегодня
"Ты видел Нейта Диаза?": Хамзат Чимаев объяснил отказ от вегетарианской диеты
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: