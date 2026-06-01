Новые прямые рейсы появятся из Казахстана в Европу и Турцию

Официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев 1 июня 2026 года на брифинге ведомства сообщил о запуске новых прямых авиарейсов в Польшу, Турцию и Кипр, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, 31 мая 2026 года польская авиакомпания LOT Polish Airlines запустила прямые регулярные рейсы по маршруту Алматы – Варшава.

"Планируется, что новый рейс будет выполняться четыре раза в неделю летом и три раза в неделю в зимний период. Следует отметить, что авиакомпания LOT уже выполняет регулярные рейсы между Варшавой и Астаной. Открытие нового направления по маршруту Алматы – Варшава станет очередным важным шагом в расширении транспортной взаимосвязанности между Казахстаном и Польшей", – озвучил он.

Он также рассказал, что с 31 июля 2026 года авиакомпания SunExpress запускает прямые рейсы по маршруту Алматы – Измир. Рейсы будут выполняться два раза в неделю до конца октября 2026 года.

"Кроме того, со 2 июня этого года Air Astana планирует запуск прямых рейсов по маршруту Астана – Ларнака. Полеты будут выполняться дважды в неделю. Также с 4 июня авиакомпания запускает рейсы из Алматы в Ларнаку с частотой два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Запуск рейсов будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических, инвестиционных, туристических и гуманитарных связей, развитию деловых контактов, а также созданию дополнительных возможностей для наших граждан", – сказал Ерлан Жетыбаев.

