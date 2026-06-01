МИД обратился к болельщикам из Казахстана перед ЧМ по футболу

Официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев 1 июня 2026 года на брифинге ведомства озвучил рекомендации для казахстанцев, планирующих посетить чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что с 11 июня по 19 июля текущего года в Соединенных Штатах Америки, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира по футболу, который привлечет большое количество иностранных болельщиков, в том числе и граждан нашей страны.

"В этой связи Министерство иностранных дел рекомендует гражданам, планирующим посещение матчей и иных мероприятий чемпионата, соблюдать меры предосторожности и внимательно относиться к вопросам личной безопасности. Рекомендуем всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, либо их копии, неукоснительно соблюдать требования местных правоохранительных органов и организаторов мероприятий, заранее планировать маршруты передвижения и пользоваться официальными транспортными сервисами", – сказал Жетыбаев.

Также он дополнил, что ведомство призывает избегать несанкционированных массовых мероприятий и мест скопления людей вне официальных зон проведения чемпионата, не оставлять личные вещи и документы без присмотра, проявлять бдительность в общественных местах и внимательно следить за сообщениями местных властей, организаторов турнира и экстренных служб.

"Особое внимание следует уделить соблюдению миграционного законодательства, визовых требований и правил пребывания в странах проведения чемпионата. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в службы экстренной помощи страны пребывания, а также поддерживать связь с ближайшими дипломатическими и консульскими учреждениями Казахстана", – озвучил он.

Журналисты также уточнили, сколько казахстанцев могут посетить матчи. Однако он отметил, что у ведомства нет таких цифр.

"Мы знаем, что в Казахстане любят футбол, поэтому предполагаем, что участие наших граждан в матчах чемпионата обязательно будет. В связи с этим заранее озвучили рекомендации и просим граждан соблюдать законодательство (стран пребывания), а также заблаговременно готовиться и планировать поездку. Мы не отслеживаем количество выезжающих болельщиков, так как не являемся организаторами. Думаю, участие наших граждан можно будет отслеживать в социальных сетях, где будут публиковаться соответствующие посты", – ответил он.

На вопрос о беспорядках во Франции во время финала Лиги чемпионов официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев заявил, что каких-либо обращений со стороны граждан Казахстана не поступало, как и официальной информации от компетентных органов Франции.

