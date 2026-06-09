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Туризм

Отели, визит-центры и қазақ-аулы хотят построить в нацпарках Казахстана

Каинды, озеро Каинды, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 11:06 Фото: pexels
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства 9 июня 2026 года рассказал, какие работы планируется провести в нацпарках страны для привлечения туристов, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Нысанбаев заявил, что опыт Алматинской группы национальных парков масштабируется и в других природных территориях.

"Совместно с акиматами сформирован портфель инвестиционных проектов. Он включает 23 приоритетных проекта в 10 регионах на площади более 100 гектар. Общий объем частных инвестиций составляет более 31,6 млрд тенге. Проекты направлены на создание качественной туристской инфраструктуры: маршрутов и экотроп, визит-центров, эко-отелей, глэмпингов, кемпингов, қазақ-аулов и мест для караванинга", – заверил министр.

В частности, планируется строительство эко-отелей в Туркестанской области на территории Сайрам-Угамского национального парка. В Акмолинской области планируется реализовать пять проектов на озерах Зеренды и Шалкар – их общая стоимость составляет 8 млрд тенге.

"Проекты будут направлены на развитие отдыха у воды, создание сервисной инфраструктуры и повышение туристской привлекательности региона", – пояснил Ерлан Нысанбаев.

В Восточно-Казахстанской области в ГНПП "Қатон-Қарағай" также планируется запуск кластера из четырех объектов.

"Эти проекты позволят создать новые места размещения и повысить качество туристских услуг. В целом по всем проектам уже есть договоренности с инвесторами и при успешной реализации ожидается увеличение потока посетителей до 3 500 человек в день. При этом акиматом необходимо ускориться в части подведения инженерной инфраструктуры", – резюмировал глава Минэкологии.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о перспективах развития экотуризма в Казахстане.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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