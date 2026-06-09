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Финансы

Насколько выросли зарплаты лесников после трагедии в "Семей Орманы"

Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 13:18 Фото: akorda.kz
Первый вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев 9 июня 2026 года рассказал о заработных платах сотрудников лесного хозяйства, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у него, выросли ли зарплаты сотрудников со времени трагического пожара в резервате "Семей Орманы".

"По поручению президента, с 2022 по 2024 годы всем гражданским служащим повышены зарплаты в два раза, на 100% процентов увеличилось. Кроме того, за условия, связанные с рисками для лесной пожарной станции, для всех людей, задействованных в тушении пожара, предусмотрена надбавка 100%. Средние оклады: водитель пожарной машины – 275 тысяч (в зависимости от стажа), начальник лесопожарной станции – 355 тысяч, лесной пожарный – 250 тысяч. У госинспекторов еще выше зарплата, которые работают непосредственно в лесах и в системе особых и неопределенных территорий", – заверил вице-министр.

Он также рассказал и о тех, кого не коснулась стопроцентная надбавка, связанная с особо опасными условиями труда.

"Это административный корпус, разнорабочие, которые на сезонной основе привлекаются к работе, это бухгалтера, экономисты, у них зарплата в среднем составляет 150-160 тысяч, это минимальная у тех, кто работает в тех же самых питомниках", – добавил Шарбиев.

8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив. На следующий день сообщили о гибели троих лесников. 10 июня число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек.

В связи с гибелью людей в результате лесного пожара 12 июня в Казахстане объявили Днем общенационального траура. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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Азамат Сыздыкбаев
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