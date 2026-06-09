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Туризм

Стоит ли ожидать дефицита билетов на поезда в сезон отпусков

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры поезда, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 11:36 Фото: primeminister.kz
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании правительства 9 июня 2026 года рассказал, что делается для обеспечения доступности зон отдыха для туристов, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Сауранбаев подчеркнул, что для удовлетворения повышенного спроса в летний сезон организованы 15 дополнительных маршрутов по востребованным туристическим направлениям.

"Из них 10 маршрутов ведут к Алакольскому побережью. Одновременно увеличена длина поездов", – заверил министр.

В справочной информации сказано, что дополнительные поезда будут курсировать по направлениям "Астана – Достык", "Алматы – Достык", "Семей – Достык", "Усть-Каменогорск – Достык", "Караганда – Балхаш", "Алматы – Семей", "Актобе – Астана" и "Нурлы Жол – Шымкент".

Также, по словам главы Минтранспорта, аэропорт Балхаша возобновил работу после масштабной реконструкции и готов принимать растущий поток туристов.

"На сегодня проходит модернизация и новое строительство на 124 вокзалах. Завершаются работы на вокзалах Кокшетау, курортах Борового, Конаева, Коктума, Акши, Манкента и Балхаш-2, работы завершены на 95%. До 1 июля будут введены в эксплуатацию. Кроме того, проводится активное обновление парка пассажирских вагонов. В 2025 году закуплено 175 новых вагонов. В этом году планируется закупить еще 191 вагон. До 2030 года планируется обновить до 90% существующего парка", – резюмировал Нурлан Сауранбаев.

19 мая 2026 года министр транспорта Нурлан Сауранбаев рассказал о причинах задержки запуска в эксплуатацию вагонов Stadler.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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