Вокзалы обновят, пути достроят: Министерство транспорта озвучило планы до 2030 года

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании правительства 16 июня 2026 года заявил о масштабных планах по модернизации железнодорожной отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что продолжается обновление парка пассажирских вагонов. За последние годы обновлено более 650 пассажирских вагонов.

"К 2030 году уровень обновления парка планируется довести до 90%. Основная цель – обеспечение граждан безопасным и комфортным железнодорожным транспортом. Также реализуется крупнейшая за годы независимости программа модернизации железнодорожных вокзалов. Проект охватывает 124 вокзала во всех регионах страны. Дополнительно местными исполнительными органами проводится благоустройство привокзальных территорий", – сказал Сауранбаев.

С его слов, первые 30 модернизированных вокзалов будут введены в эксплуатацию до 1 июля текущего года.

"Для увеличения пропускной способности железнодорожной сети ведется строительство 754 км новых железнодорожных линий и модернизация 3 тыс. км существующей сети. Реализация данных проектов позволит значительно увеличить объемы перевозок и транзитный потенциал страны. Для дальнейшего увеличения пропускной способности железнодорожной сети предлагается реализовать ряд новых проектов. В их числе: строительство третьих путей на участке Астана – Караганда, строительство вторых путей на участке Арыс – Казалы, модернизация участков Кызылжар – Шубарколь – Есиль, модернизация участка Индербор – Макат", – заявил министр.

19 мая 2026 года Сауранбаев заявлял о необходимости пересмотра строительных норм в Казахстане, комментируя ситуацию с подтоплением нового терминала аэропорта Алматы.