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Туризм

Как преобразуют транспортную инфраструктуру для развития туризма в Казахстане

Как преобразуют транспортную инфраструктуру для развития туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 20:12 Фото: Zakon.kz
В 2026 году дорожными работами охвачено 11 тыс. км автодорог общего пользования, включая направления к зонам Рахмановские ключи, Кендерли, Баянаул, Зеренда и Кольсай, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве транспорта РК уточнили, что на заседании правительства рассмотрены меры по модернизации транспортной инфраструктуры для развития туризма.

По информации министра транспорта Нурлана Сауранбаева, дорожными работами уже охвачено 11 тыс. км автодорог общего пользования, в частности, это направления к зонам Рахмановские ключи, Кендерли, Баянаул, Зеренда и Кольсай. Например, полное завершение трассы Алматы – Усть-Каменогорск уже сократило время в пути на четыре-пять часов.

До 1 июля завершится модернизация вокзалов в Кокшетау, Боровом, Конаеве, Балхаше и других городах, а за счет закупки 191 нового вагона и запуска 15 дополнительных маршрутов в летний период будет создано свыше 400 тыс. дополнительных пассажирских мест.

В авиационной сфере по поручению главы государства ведется строительство туристических аэропортов в Катон-Карагае, Зайсане и Кендерли, восстанавливается аэропорт Аркалыка, а также начинается модернизация терминала в Урджаре.

"Внутренние авиарейсы имеют большое значение для укрепления связей между регионами. В летний сезон выполняются рейсы по субсидируемым авиамаршрутам в основные туристические направления: на Алакол, Балхаш, Туркестан, Бурабай и Каспийское море. В летний период по указанным направлениям выполняется 45 рейсов в неделю", – сказал министр.

Ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании правительства рассказал, что делается для обеспечения доступности зон отдыха для туристов.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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