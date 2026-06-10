Прощай, дешевый Пхукет? Таиланд "избавляется" от бюджетных туристов

Таиланд внедряет новую экономическую стратегию "5 Economy", в рамках которой он станет все более недоступным для туристов с невысоким бюджетом, сообщает Zakon.kz.

У турэкспертов складывается впечатление, что Королевство хочет перестроить туристический сектор на извлечение максимальной прибыли из каждого визита, отойдя от имиджа доступного направления для массового отдыха.

Долгое время стратегия Таиланда строилась на валовых показателях: чем больше людей пересекло границу, тем успешнее считался сезон. Однако колоссальная нагрузка на инфраструктуру и экологию при низкой маржинальности заставила правительство пересмотреть политику. Теперь в приоритете не количество, а платежеспособность. Программа "5 Economy" подразумевает создание эксклюзивных условий для тех, кто ищет комфорт и готов за него переплачивать.

"Переход Таиланда к модели качественного туризма – это логичный шаг для восстановления экономики после пандемии. Власти осознали, что массовый поток требует огромных затрат на логистику и уборку территорий, которые не перекрываются тратами бюджетных путешественников. Сейчас выигрывают направления с развитой инфраструктурой, способные предложить сервис высокого уровня", – отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

За что придется переплачивать в два раза

Под лозунгом новой концепции многие привычные услуги переходят в разряд дорогостоящих развлечений. Ночные маркеты, уличная еда и культурные пространства адаптируются под концепцию "эмоционального потребления". Ожидается, что посещение популярных фуд-кортов и выставочных площадок в вечернее время может подорожать вдвое. Туристам придется более тщательно планировать бюджет, так как сравнение курортов Азии теперь все чаще будет не в пользу Таиланда по ценовому критерию.

"Туристам стоит приготовиться к тому, что сегмент эконом-класса в Таиланде будет стремительно сокращаться. Если раньше можно было найти качественное жилье за копейки, то теперь упор делается на бутик-отели и комплексы с полным набором услуг. Важно учитывать эти изменения при бронировании на праздничные даты", – отметила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Новые правила для отелей

Одним из ключевых нововведений стало официальное разрешение отельерам существенно завышать стоимость номеров в периоды проведения массовых мероприятий. Будь то крупный музыкальный фестиваль или спортивный марафон – цена проживания в этот период может взлететь в несколько раз законно. Это делает спонтанные поездки крайне рискованными для бюджета.

"Для гостиничного бизнеса это возможность компенсировать периоды низкого спроса. Однако для путешественника это означает необходимость бронировать жилье за 4-6 месяцев до поездки. Любое значимое событие в городе теперь будет сигналом для системы бронирования автоматически повышать тарифы до максимума", – подчеркнул управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Есть ли способ избежать переплат при бронировании отеля в Таиланде? Эксперты советуют сверять даты своего отпуска с местным календарем государственных праздников и крупных фестивалей. Если в эти дни в городе запланированы мероприятия, ищите жилье в соседних провинциях или переносите поездку на неделю.

Все ли курорты станут дороже? По словам экспертов, малоизвестные направления на материковой части сохранят доступные цены дольше, чем Пхукет или Самуи. Но общая тенденция к удорожанию затронет даже провинциальные рынки и транспорт.

Для тех, кто уезжает в Таиланд "зимовать", условия станут жестче из-за роста стоимости аренды и внедрения платежных ограничений. Стратегия властей направлена на краткосрочных, но "дорогих" гостей.

В мае 2026-го стало известно, что власти Таиланда намерены ограничить безвизовое пребывание туристов до 30 дней.