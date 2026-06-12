Вход в один из главных памятников Казахстана стал дороже, но не для всех
Об этом 11 июня объявили в администрации Национального историко-культурного музея-заповедника "Әзірет Сұлтан" и пресс-службе акимата Туркестанской области.
Так, согласно приказу Министерства культуры и информации РК, с 10 июня стоимость входных билетов на территорию мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, музей Яссауи и Зал редких экспонатов составит:
- 5000 тенге – для граждан дальнего зарубежья,
- 2000 тенге – для граждан ближнего зарубежья (страны СНГ).
Подчеркивается, что для казахстанцев стоимость входных билетов остается без изменений. В частности:
- для взрослых – 1000 тенге,
- для студентов и пенсионеров – 500 тенге,
- для школьников – 300 тенге.
"При этом в настоящее время, в период летних каникул, для школьников вход бесплатный", – следует из объявления.
15 мая 2026 года Касым-Жомарт Токаев и президенты Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана посетили одну из важнейших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира, включенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. О том, чем удивил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи лидеров ОТГ, можете узнать здесь.