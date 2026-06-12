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Туризм

Вход в один из главных памятников Казахстана стал дороже, но не для всех

Туркестан, город Туркестан, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 15:44 Фото: unsplash
С 10 июня 2026 года изменилась стоимость входных билетов на территорию одного из главных памятников Казахстана – мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 июня объявили в администрации Национального историко-культурного музея-заповедника "Әзірет Сұлтан" и пресс-службе акимата Туркестанской области.

Так, согласно приказу Министерства культуры и информации РК, с 10 июня стоимость входных билетов на территорию мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, музей Яссауи и Зал редких экспонатов составит:

  • 5000 тенге – для граждан дальнего зарубежья,
  • 2000 тенге – для граждан ближнего зарубежья (страны СНГ).

Подчеркивается, что для казахстанцев стоимость входных билетов остается без изменений. В частности:

  • для взрослых – 1000 тенге,
  • для студентов и пенсионеров – 500 тенге,
  • для школьников – 300 тенге.

"При этом в настоящее время, в период летних каникул, для школьников вход бесплатный", – следует из объявления.

15 мая 2026 года Касым-Жомарт Токаев и президенты Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана посетили одну из важнейших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира, включенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. О том, чем удивил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи лидеров ОТГ, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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